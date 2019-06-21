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День сурка и реальный рейтинг Путина

  • Игорь Яковенко
  • 21.06.2019, 13:19
Игорь Яковенко

20 лет править и так довести Россию.

Накануне 17-й «Прямой линии» Путина кремлевские «аналитики» доверительно сообщали подведомственному населению, что там, за красноватыми зубцами обеспокоены падением рейтинга президента и поэтому в ходе этой «Прямой линии» Путин скажет нечто такое, что его рейтинг улетит в космос. Короче, смотрите и вам откроется.

И некоторое открытие истины, о которой многие подозревали, но не имели доказательств, действительно, случилось. Но это произошло не на самой «Прямой линии» и истина не была изречена Путиным. Сенсационные откровения принес телеканал НТВ, а точнее, трансляция «Прямой линии» на НТВ в YouTube, где под видео разместились комментарии, а также лайки и дизлайки.

На момент написания этого текста, то есть, на следующее утро после «Прямой линии», ее посмотрели в YouTube 1 миллион 245 тысяч 658 человек. Было поставлено 12 тысяч лайков и 170 тысячи дизлайков. То есть, рейтинг поддержки Путина в данной аудитории – 7%. Я в курсе, что аудитория YouTube это не вся страна, а те 1,2 миллиона, которые посмотрели «Прямую линию» на канале НТВ в интернете могут по своим настроениям отличаться от настроений всего населения России. Тем не менее, даже такой «кривой замер» в большей степени отражает реальность, чем угодливые «рейтинги» ВЦИОМ, способные мгновенно вырастать в разы по команде из администрации президента.

Большую часть из почти 40 тысяч комментариев к «Прямой линии» Путина цитировать невозможно по той причине, что они состоят исключительно из тех четырех слов, которые запретил Роскомнадзор, а также содержат прямые оскорбления в адрес главы государства. Из наиболее деликатных комментариев чаще всего встречаются такие: «когда же ты наконец ласты склеишь? замаялись ждать», «ты уже всех достал, свали!», «бомж сделал больше для страны, чем Путин», «долой режим!» и т.д. Кроме того избиратели желают президенту «отравиться самому», высказывают намерение «взять на вилы» гаранта Конституции РФ и т.д.

Что касается самой 17-й «Прямой линии», то она существенно уступает по содержательности комментариям. Путин ни слова не сказал о тех, наиболее резонансных делах, которые находились в центре общественного внимания в последнее время. За четыре часа «общения с народом» Путин ни разу не произнес слова «Шиес» (люди там собрались и ждали общения с президентом), «Чемодановка», «Екатеринбург». Слово «Голунов» президент также не стал брать в рот, ограничившись брезгливым «этот журналист».

Из наиболее содержательных высказываний Путина можно отметить ответ на вопрос о неприлично высоких зарплатах чиновников и руководителей госкорпораций, Путин сообщил, что урезать им зарплаты нельзя, поскольку тогда они разбегутся кто куда: кто уйдет в частный бизнес, а кто вообще свалит за границу. Полагаю, что это тот редкий случай, когда президент РФ сказал правду, поскольку степень патриотизма назначенных им чиновников он знает, несомненно, лучше всех. Единственно, в чем Путин ошибается, так это в том, что его чиновники смогут в частном бизнесе, а, тем более за границей, получать столько, сколько они имеют за пазухой у российского государства. В прессе приводились данные о том, что Миллер, Греф, Сечин, Чубайс и Чемезов получают в день в диапазоне от двух до одного миллиона рублей. Есть сильные сомнения, что за границей или в частном секторе, не связанном с государством кто-либо из них сможет зарабатывать сопоставимые суммы.

В остальном это был «день сурка». Санкции – ерунда. Европа от них теряет в пять раз больше России. Все беды наши от людей, которые в 90-х «довели страну до грани развала государства». Когда Путину люди жаловались на зарплаты в 10 тысяч рублей, он снисходительно объяснял людям, что во вверенной ему стране таких зарплат не бывает. На вопрос, почему падают реальные доходы, Путин терпеливо объяснял соотечественникам, что это у них обман зрения. Что их доходы на самом деле растут и все дело в том, что их неправильно считают. А другая причина этого оптического обмана, терпеливо объяснял согражданам Путин, в том, что люди наберут кредитов, а потом расплачиваются, и поэтому у них так пустынно в кошельках.

У меня после просмотра 17-й «Прямой линии» вопросов к Путину не было. Как, собственно, их не было и до нее, и 10 и 15 лет назад. Живой интерес вызвали те 7 процентов тех, кто поставил лайки. Стало интересно, кто эти люди? Впрочем, у 17-й «Прямой линии» были бенефициары. Выросли акции компании «Яндекс», руководство которой под видом вопроса Путину сделала презентацию успехов компании. Из «китовой тюрьмы» в Японском море собираются освободить двух косаток и шестерых белух. Возможно, кто-то из них выживет на воле… Жителям поселка в Тюменской области, у которых нет никакой воды, возможно, соорудят водопровод. Кажется, никого из выгодополучателей не забыл? А в целом, общее отношение россиян к этому спецмероприятию довольно точно выразил комментатор под трансляцией НТВ: «20 лет править и так довести Россию…».

Игорь Яковенко, yakovenkoigor.blogspot.com


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