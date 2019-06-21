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Давление на Путина выросло

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  • 21.06.2019, 9:07
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ФОТО: НТВ

Немецкие политики и эксперты – о «прямой линии» главы Кремля.

Собеседники DW считают, что российское общество устало от разговоров о геополитике, а великодержавная риторика президента РФ перестала быть громоотводом социальных проблем.

Немецкий эксперт по медиапсихологии Йо Грёбель (Jo Groebel), следивший 20 июня за очередным общением президента Путина с россиянами, считает, что в этот раз российский лидер был более напряженным, чем год назад. "Если проанализировать его речь, то, как он аргументирует, у меня возникает впечатление, что давление населения России на Путина выросло", - говорит Грёбель.

На это обратили внимание и некоторые немецкие политики, которых корреспондент DW, попросил прокомментировать 17-ю "прямую линию" Путина. На этот раз она почти целиком была посвящена социальным и экономическим проблемам России.

Россияне проявляют больший интерес к внутренней политике

Только что избранный депутатом Европарламента от немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Сергей Лагодинский (Sergey Lagodinsky) не видит ничего необычного в том, что россиян не интересуют проблемы внешней политики.

Это, по его оценке, "нормальный режим" населения, будь то американского или европейского. Людям важнее их повседневная жизнь. Так что и российское население, заметил он, вернулось на круги своя: по их вопросам президенту видно, что тревожит людей.

"Такое вот "импортозамещение" внутренней политики внешней, которой президент Путин занимался несколько лет, работать перестало, - заявил Лагодинский в интервью DW. - Как политически активный человек я прекрасно понимаю людей, чьи заботы - это не Украина или происходящее в Киеве или Вашингтоне, а то, что происходит в их городах".

Правда, Сергей Лагодинский не исключает, что Путин сможет реактивировать великодержавную риторику в случае кризисной ситуации внутри страны. "От кризиса внутри всегда можно отвлечь какой-нибудь маленькой войной, - предупредил Лагодинский, - но нельзя держать страну в таком режиме постоянно".

Внешнеполитическая риторика Путина себя исчерпала

Глава московского бюро Фонда имени Фридриха Наумана (Friedrich-Naumann-Stiftung) Юлиус фон Фрайтаг-Лорингхофен (Julius von Freytag-Loringhoven) говорит об "определенной усталости российского населения от разговоров о геополитике". Все опросы показывают, что "социальные и экономические проблемы находятся в центре внимания большинства людей", заявил он в интервью DW.

Нильс Шмид (Nils Schmid), внешнеполитический эксперт фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в состав правящей коалиции, считает, что социальное и экономическое положение в России напряженное: "Людям много ближе проблемы медицинского обеспечения, рост цен, низкие зарплаты и маленькие пенсии, чем вопросы большой мировой политики". Система Путина, по мнению Шмида, основана на принципе "экономической стагнации, и люди теперь чувствуют это конкретно на себе".

Как и Лагодинский, Шмид считает, что внешнеполитической риторикой невозможно долго отвлекать людей от их насущных проблем. "Этот метод износился, - сказал депутат в беседе с DW. - Путин же обещал людям стабильность и благосостояние, а выполняет это обещание он все меньше".

Санкции наносят ущерб имиджу России

Одна из тем "прямой линии", которую можно было отнести к числу внешнеполитических, касалась санкций против России. Путин уверял, что санкционный режим нанес РФ куда меньший ущерб, чем странам Евросоюза. В цифрах, которые российский президент озвучил, говоря о санкциях, сильно сомневаются и Сергей Лагодинский, и Нильс Шмид. Но дело не только в убытках или упущенной прибыли.

"Есть урон российскому имиджу, репутации России, и санкции это подчеркивают, - заявил Лагодинский. - Санкции - сигнал того, что основы мирового порядка, неприкосновенность границ, международные договоренности, которые, например, гарантировали украинскую целостность, недопустимо безнаказанно нарушать".

Санкции против России, по прогнозу Лагодинского, останутся в силе до тех пор, "пока мы не увидим каких-то реальных позитивных сдвигов в ситуации с Украиной".

Нильс Шмид видит одно из последствий санкций в том, что "Россия экономически все больше замыкается в себе и тем самым рискует окончательно отстать от технологического прогресса". Санкционная же политика ЕС, по его убеждению, останется и впредь неизменной. Отмена санкций, заявил Шмид, зависит от выполнения минских соглашений.


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