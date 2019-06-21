Американским авиакомпаниям запретили полеты над частью Ирана 21.06.2019, 15:50

Именно там накануне был сбит американский разведывательный беспилотник.

Федеральная авиационная служба США запретила американским перевозчикам совершать перелёты над частью территории Ирана. Речь идёт о воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом, передает «Радио Свобода».

Именно в этом регионе накануне был сбит американский разведывательный беспилотник RQ-4 BAMS-D стоимостью около 200 миллионов долларов.

По данным авиационной службы США, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от места происшествия, что вызывает опасения насчет безопасности полетов в регионе. Кроме американских компаний, внутренние распоряжения о запрете полетов также выдали австралийский перевозчик Qantas и нидерландский KLM.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что американский беспилотник был скорее всего сбит по ошибке, в связи с чем США не будут отвечать на инцидент. Против "войны с Ираном" также выступили руководители Демократической партии, в том числе спикер Палаты представителей Нанси Пелоси.

При этом иранские власти продолжают настаивать, что аппарат пересёк воздушное пространство страны и был сбит, поскольку выполнял разведывательные задания. В четверг государственное телевидение Ирана показало кадры с обломками, которые по утверждениям властей были частями американского разведывательного аппарата.

#Iran releases first images of pieces of downed US drone by #IRGC on Thursday morning. pic.twitter.com/k0ypMB8PZm — Abas Aslani (@AbasAslani) 21 июня 2019 г.

Иранские СМИ показали так же пуск ракеты по американскому разведчику.

Это — первое успешное боевое применение иранского комплекса ПВО "Хордад-3", — отмечает блог Центра анализа стратегий и технологий.