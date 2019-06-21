Владимир Зеленский отменил школьную форму 9 21.06.2019, 17:42

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Президент Украины признал недействительным указ от 1996 года.

Президент Украины Владимир Зеленский отменил обязательное ношение школьной формы для учеников средних школ. Он признал недействительным указ от 1996 года. Об этом сказано на сайте администрации президента Украины, пишет rbc.ua.

15 апреля 2019 года на сайте Электронных петиций был начат сбор подписей за отмену обязательного ношения школьной формы, которую инициировали родители учащихся средних школ. На сегодняшний день она набрала немногим более 6 тысяч из 25-ти необходимых.

Тем не менее, сегодня, 19 июня, на сайте появился список законопроектов, которые утратили силу. Среди них нормативный акт, подписаный еще при президентстве Леонида Кучмы, "Указ Президента Украины 12 июня 1996 № 417 "О школьной форме для учащихся средних учебных заведений".

В частности, родители считали этот указ дискриминационным, поскольку изначально он задумывался для обеспечения детей недорогой школьной формой, а социально незащищенные категории населения должны были получать ее бесплатно. Но с тех пор школьная форма стала настолько дорогой, что она стала существенно сказываться на бюджете семей с детьми школьного возраста.