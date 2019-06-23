Чемпионат Беларуси: Нули в Солигорске и странный результат БАТЭ в Минске
- 23.06.2019, 10:36
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Полная картина субботних матчей футбольного чемпионата страны.
В субботу, 22 июня, завершились три матча 12-го тура чемпионата страны, сообщает pressball.by.
ИСЛОЧЬ — БАТЭ — 0:0
МИНСК. 22 июня. Стадион ФК "Минск". 17.00. 2100 зрителей.
Судьи — Д.Доля (Гродно), А.Войтешонок (Осиповичи), Д.Загорельский (Орша).
ИСЛОЧЬ: Хаткевич — Шагойко, Янушкевич, Быченок (Тео, 79; Джон, 87), Макаров, Слабашевич (Рекиш, 70), Комаровский (к), Карпович, Стивен, Концевой, Янсане.
Запасные: Куршубадзе, Папуш, Холодинский, Адамс.
БАТЭ: Чичкан — Филипович, Яблонский, Драгун (Березкин, 76), Сарока (Дубаич, 70), Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага, Милич (Скавыш, 55).
Запасные: Свирский, Йонассен, Виллюмссон, Мукам.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Шагойко (18), Концевой (42), Комаровский (70), Березкин (84).
ДИНАМО Мн — ТОРПЕДО-БЕЛАЗ — 0:3
МИНСК. 22 июня. Стадион "Трактор". 19.00. 1800 зрителей.
Судьи — С.Красников, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно).
ДИНАМО Мн: Плотников — Тигиев, Швецов, Гаврилович (к), Залеский, Капленко (Иванов, 77), Яхая, Суша (Билоног, 30), Зубович, Треботич, Вергейчик (Фатаи, 59).
Запасные: Игнатович, Чиж, Халимончик.
ТОРПЕДО-БЕЛАЗ: Бушма — Щербо, Гайдучик, Аффи, Левицкий, Хачатурян (к), Букорац, Мышенко (Жан По, 79), Климович, Николаевич (Обрадович, 60), Горбачик (Юсов, 65).
Запасные: Горбунов, Лукашевич, Соловей, Кузьменок.
ГОЛЫ: 0:1 — Горбачик (1). 0:2 — Мышенко (7). 0:3 — Юсов (87).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Горбачик (6), Мышенко (30), Капленко (48), Фатаи (72).
ШАХТЕР — ДИНАМО Бр — 0:0
СОЛИГОРСК. 22 июня. Стадион "Строитель". 20.45.
Судьи — С.Лобацевич, Ю.Хомченко, К.Пакулин (все — Витебск); С.Гораютин (Минск), В.Шимусик (Осиповичи).
ШАХТЕР: Климович (к) — Матвейчик (Бурко, 83), Прийма, Сачивко, Антич, Селява, Сзоке, Ковалев, Громыко (Януш, 80), Эбонг (Баланович, 85), Бакай.
Запасные: Чесновский, Вишняковс, Хващинский, Татарков.
ДИНАМО Бр: Гутор — Кики, Дуарте (Павловец, 55), Катсикас, Милевский (Быков, 68), Кисляк, Нойок, Веретило, Нехайчик (к), Лаптев, Савицкий (Юзепчук, 91+).
Запасные: Павлюченко, Бабаво, Хобленко, Никифоренко.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Катсикас (3), Матвейчик (10), Громыко (44), Веретило (65), Нойок (92+).