В понедельник в Беларуси будет до +31 23.06.2019, 16:02

Ночью и утром местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди.

В ближайшие сутки, 24 июня, в Беларуси ожидается погода с переменной облачностью и преимущественно без осадков. Только ночью и утром местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди, грозы.

Ветер будет северо-западный: ночью слабый до умеренности, днем умеренный, при грозах — порывистый.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов, местами будет прохладно, 8-9 градусов. Днем будет 22-28 со знаком плюс.

На юго-востоке ночная температура воздуха составит 17-20 градусов, а днем там прогнозируют жару плюс 29-31, передает БелТА со ссылкой на Белгидромет.