закрыть
23 июня 2019, воскресенье, 20:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Крупнейшими университетскими центрами ЕС стали Париж и Варшава

  • 23.06.2019, 20:20
Варшавский университет

В Польше обучается 1,3 миллиона студентов в 369 университетах.

Отчет Польского экономического института показывает, что от количества университетов в том или ином городе на 80% зависит развитие агломерации. В отчете указывается, что сегодня Варшава является вторым по величине академическим центром в Европе, в котором обучается 235 000 студентов. Только Париж опережает столицу Польши, за ними следуют Рим, Мадрид и Барселона, передает «Радио Польша».

Отчет ПЭИ показывает, что в самой Польше, кроме столицы, самыми «студенческими» городами являются Краков, Познань и Вроцлав. Всего в стране обучается 1,3 миллиона студентов в 369 университетах.

Анджей Кубисяк из Польского экономического института отмечат тенденцию: «Образованные молодые люди являются очень серьезным ресурсом для местных рынков труда, и это, в свою очередь, является аргументом для иностранных инвесторов и других людей, планирующих инвестиции».


популярное за неделю

Мнение

Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич
Церемония после расстрела
Церемония после расстрела Ирина Халип