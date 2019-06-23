Крупнейшими университетскими центрами ЕС стали Париж и Варшава 23.06.2019, 20:20

Варшавский университет

В Польше обучается 1,3 миллиона студентов в 369 университетах.

Отчет Польского экономического института показывает, что от количества университетов в том или ином городе на 80% зависит развитие агломерации. В отчете указывается, что сегодня Варшава является вторым по величине академическим центром в Европе, в котором обучается 235 000 студентов. Только Париж опережает столицу Польши, за ними следуют Рим, Мадрид и Барселона, передает «Радио Польша».

Отчет ПЭИ показывает, что в самой Польше, кроме столицы, самыми «студенческими» городами являются Краков, Познань и Вроцлав. Всего в стране обучается 1,3 миллиона студентов в 369 университетах.

Анджей Кубисяк из Польского экономического института отмечат тенденцию: «Образованные молодые люди являются очень серьезным ресурсом для местных рынков труда, и это, в свою очередь, является аргументом для иностранных инвесторов и других людей, планирующих инвестиции».