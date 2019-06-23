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Составлен рейтинг самых гостеприимных стран

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  • 23.06.2019, 21:54
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Компания Booking провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру.

В пятерку самых гостеприимных стран вошли Таиланд (85%), Индонезия (83%), Мексика (77%), Тайвань (77%) и Индия (75%), сообщает ria.ru со ссылкой на Booking.com.

Компания провела исследование среди 21 500 респондентов по всему миру. Участникам опроса было предложено сравнить оказываемый им прием у себя на родине с опытом, полученным в зарубежных поездках.

Таиланд

Именно жители Таиланда чаще всего отмечали, что их страна более гостеприимна по сравнению с другими. Государство в Юго-Восточной Азии, известное своими красивыми тропическими пляжами и буддийскими храмами, — удачное направление для путешественников, которые ценят теплый прием.

Во время поездки туристы могут изучить историю и обычаи страны.

Индонезия

Индонезия — край вулканических островов и родина комодских варанов. Помимо популярного Бали, стоит посетить небольшой остров Нуса-Пенида с дикими пляжами, кристально чистой водой и многочисленными морскими обитателями или отправиться на традиционной балийской лодке джукунг до Медана, самого крупного города на острове Суматра.

Там можно побродить по джунглям вокруг деревеньки Букит-Лаванг, изучая мир диких животных и растений Индонезии, а после разделить "тропический" обед со своим гидом. Страна вулканов славится гостеприимством — 83% опрошенных индонезийцев уверены, что они встречают туристов радушнее, чем представители других стран.

Мексика

Курортная зона в Акапулько
Фото: Flickr / Martin Garcia

Мексика занимает третье место в списке стран, жители которых считают себя гостеприимнее представителей других государств.

В столице страны — Мехико — есть все необходимое для взыскательных путешественников: фешенебельные магазины, рестораны с необычными блюдами и знаменитые музеи. Кроме того, Мексика — это прекрасные песчаные пляжи, живописные горные хребты, тропические джунгли и пустыни.

Тайвань

На территории монастыря Фо Гуан Сан в городе Гаосюн, Тайвань
Фото: РИА Новости / Александр Вильф

В небольшом островном государстве многих путешественников привлекает активная ночная жизнь и такие известные достопримечательности, как небоскреб "Тайбэй 101", Музей императорского дворца и ночной рынок Шилин.

Устав от города, можно посетить пляж Чишингтан в форме полумесяца, прогуляться вдоль берега живописного озера Лиюй или отправиться на прогулку по национальному парку Тароко.

А еще 77% местных жителей считают свою страну самой гостеприимной.

Индия

В Индии немало знаменитых мест и достопримечательностей: сооруженный из белого мрамора мавзолей Тадж-Махал, дворец-крепость медового цвета Амбер-форт, а также построенный из красного и розового песчаника дворец Хава-Махал. Неудивительно, что эти красоты привлекают путешественников со всего мира, а 75% опрошенных жителей Индии считают свою страну одной из самых гостеприимных.


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