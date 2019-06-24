закрыть
24 июня 2019, понедельник, 13:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

У православных начался пост

2
  • 24.06.2019, 12:51

Что можно и нельзя делать.

Сегодня у православных начинается Петров пост. Продлится он почти три недели и закончится 12 июля, пишет tut.by.

Петров пост начинается через неделю после Троицы. В этом году она была 16 июня. Длится он до дня памяти первоверховных апостолов Петра и Павла — 12 июля. В целом продолжительность Петрова поста может варьироваться от восьми дней до шести недель, сообщается на сайте Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске.

Петров пост менее строгий в питании, чем пост перед Пасхой. Во время него принято не есть мясные и молочные продукты, а в среду и пятницу еще и рыбу. По субботам и воскресеньям, а также во время праздников разрешается употреблять вино в умеренных количествах. 29 июня, в праздник Петра и Павла, можно не поститься.

Во время поста христиане не только ограничивают себя в пище, но и стараются избегать шумных праздников и увеселительных мероприятий. В это время нельзя жениться и венчаться. Петров пост считается временем покаяния и очищения, временем тишины.

На сайте Свято-Елисаветинского женского монастыря разъясняется, почему Петров пост назвали именно так. Как правило, он приходился на начало лета, когда у крестьян почти не оставалось запасов еды, а новый урожай был еще не скоро. В обиходе Петров пост часто называли петровкой или петровкой-голодовкой. А так как имя апостола Петра всегда упоминалось первым, когда говорили о дне памяти первоверховных апостолов Петра и Павла, именно оно и осталось в названии поста.


популярное за неделю

Мнение

Кризис великих неудачников
Кризис великих неудачников Константин Скуратович
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня
Деньги из воздуха, или Грабеж среди бела дня Михаил Пастухов
Суд над Россией
Суд над Россией Виталий Портников
Париж стоит мессы
Париж стоит мессы Валерий Карбалевич