Эксперты составили рейтинг качественных автомобилей 24.06.2019, 13:00

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Возглавили его второй год подряд три популярных бренда.

Американские специалисты из компании J.D. Power and Associates опубликовали ежегодный рейтинг качества новых автомобилей Initial Quality Study. Возглавили его три корейских бренда - Genesis, Kia и Hyundai. Об этом отмечается на сайте компании, пишет korrespondent.net.

Премиальный бренд Genesis получил наименьшее количество жалоб на 100 проданных автомобилей (63 из 100). Идущая за ним Kia несколько уступает по показателям (73/100), а Hyundai идет почти наравне с ней (71/100).

При этом Land Rover оказался самым эффективным в области улучшений своих автомобилей. Качественно улучшил свои результаты также Jaguar.

Далее идут компании Ford (83/100), Lincoln (84/100), Chevrolet (85/100), Nissan (86/100), Dodge (90/100), Lexus (90/100) и Toyota (90/100).

Полный перечень автомобильных брендов, включенных в рейтинг: