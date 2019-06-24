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Что белорусскому фермеру нельзя, то китайцам можно

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  • 24.06.2019, 13:24
Иллюстрационное фото Reuters

Белорусские власти собираются передать в аренду китайцам 10 тысяч гектаров земли.

Об этом пишет Telegram-канал «БелСелХоз».

На фото начальник главка ВЭД Алексей Богданов и зам начальника главка растениеводства Василий Ядловский обсуждают с гендиректором ООО «Сыкай Технолоджи (МСК)» вопросы расширения сотрудничества в области выращивания соевых бобов в Беларуси.

О чем говорили?

У китайской компании-резидента парка «Великий камень» есть побочный бизнес: поставка в Поднебесную соевых бобов.

Китайцы хотят взять в аренду 10 тысяч га, выращивать на них сою и отправлять в Китай.

Минсельхозпрод в общем-то не против, если, конечно, у облисполкомов есть в наличии неиспользуемые земли, которые можно было бы сдать в аренду. Наличие или отсутствие этих земель представители «Сыкай Технолоджи (МСК)» будут выяснять непосредственно в областях.

На встрече китайским партнерам пояснили также механизм аренды, рассказали про необходимую документацию, сроки и т.п.

И все бы ничего, но белорусские фермеры испытывают настоящие трудности с получением в аренду земли. А китайцам - всегда пожалуйста. Чего только не сделаешь ради «железных братьев».


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