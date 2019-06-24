В Польше вырос объем розничной торговли 24.06.2019, 14:27

Развитие экономики в Польше сохраняет положительные тенденции.

Объем розничной торговли в Польше в мае увеличился на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «Радио Польша» со ссылкой на Главное статистическое управление.

По сравнению с апрельскими данными, однако, этот показатель снизился на 3,5%.

В мае рост объема розничной торговли в фиксированных за год ценах был отмечен в большинстве товарных групп.

Стоит также отметить, что с января по май объем розничной торговли в Польше увеличился на 6,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.