Глава штаба «Слуги народа»: Наши потенциальные партнеры в Раде – «Голос» и «Сила и честь» 24.06.2019, 21:35

В «Слуге народа» не против объединения с партиями Смешко и Вакарчука.

В случае прохождения в парламент партия "Слуга народа" видит своими потенциальными партнерами политсилы "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Игоря Смешко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Об этом сообщил глава предвыборного штаба "Слуги народа" Александр Корниенко в интервью изданию "theБабель", которое вышло 24 июня, передает gordonua.com.

На вопрос: "Кто ваши потенциальные партнеры?" – Корниенко ответил: "Это новые силы. Конечно, "Голос", "Сила и честь".

"Мы бы хотели формировать коалицию с новыми [политсилами]", – подчеркнул он.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 21 июля. 23 мая указ Зеленского о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных парламентских выборов вступил в силу. С 24 мая в Украине начался избирательный процесс.

По данным опроса центра SOCIS и Комитета избирателей Украины, проведенного с 14-го по 19 июня, за "Слугу народа" готовы проголосовать 47,6% респондентов, которые определились с выбором, за "Голос" – 6,8%, за "Силу и честь" – 4,1%.