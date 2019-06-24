По отчету Мюллера в США поставят спектакль и нарисуют комикс

По отчету Мюллера в США поставят спектакль и нарисуют комикс1
- 24.06.2019, 22:49
В постановке хотят сыграть Алисса Милано, Марк Хэмилл и Сигурни Уивер.
Деятели искусств в США решили нестандартным способом привлечь внимание общественности к отчету спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Голос Америки.
На основе отчета Мюллера обладатель Пулитцеровской премии Роберто Шенккан написал пьесу под названием "Расследование: правды в 10 действиях". В постановке примут участие известные актеры Алисса Милано, Марк Хэмилл, Сигурни Уивер и другие.
Спектакль будет транслировать юридическая организация LawWorks.
Кроме того театр в Вашингтоне объявил, что начнет чтение отчета спецпрокурора. Чтение будет продолжаться 11 часов, поскольку в отчете 448 страниц.
Издатель из Сан-Диего объявил о намерении выдать основные положения отчета в виде комикса.
"Это самый легкий путь, чтобы люди действительно его прочитали", - заявил издатель.
Иллюстрированный вариант отчета увидит свет в апреле 2020 года.