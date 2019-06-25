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«Баста»: Для Лукашенко приближаются опасные времена

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  • 25.06.2019, 14:02
Фото: AFP

Есть причины для нововведений в закон об армии, о которых молчат власти.

Цивилизованные страны переходят к контрактной профессиональной армии, а в Беларуси совершенствуют крепостное право. Такое впечатление возникает после ознакомления с проектом закона "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Документ существенно ужесточает правила призыва на воинскую службу и последствия для белорусов, которые не служили в армии "без законных оснований". Документ внесен в "парламент" в срочном порядке, планируется к принятию в двух чтениях на этой сессии, пишет телеграм-канал "Баста".

Наибольшее возмущение белорусов вызвали два новшества:

1. Отсрочка от службы армии предоставляется только один раз. Магистратуры без армейского опыта не видать как своих ушей.

2. Тем, кто "надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву", запретят выезд за границу. Об учебе в европейских вузах можно будет забыть.

Само собой, присутствует пункт о сборе и обработке персональных данных граждан, состоящих или обязанных состоять на воинском учете без их письменного согласия. Его, наверное, теперь в каждый закон вставлять будут. Айтистрана, все-таки.

Власти не скрывают причину спешной разработки проекта. Желающих служить в лукашенковской армии с каждым годом все меньше. От казарменного рабства белорусы бегут как от чумы. Но подобными мерами боеспособность армии не поднимешь. Ржавую технику новыми законами работать не заставишь, а запреты и ограничения не добавят мотивации для службы. Даже узколобые чиновники из Минобороны должны это понимать.

Есть и другие причины нововведений, о которых молчат власти, но знают все белорусы.

Новобранцы - бесплатная рабочая сила, которую можно бросить куда угодно. От уборки картошки и капусты на колхозных полях - до строительства очередного дворца для дармоеда-чиновника. Ни для кого не секрет, что меньше всего в белорусской армии учат воевать.

Кроме того, приближаются опасные времена для Лукашенко. Две предвыборные кампании и грозные требования из Москвы на фоне грядущей экономической катастрофы не дают спокойно спать. Ужесточение правил призыва - это неуклюжая попытка удержать молодых людей от выхода на улицы.

Опасное это дело - пытаться увеличить армию без ее реформы. Кормить там лучше не станут, зарплаты офицеров не вырастут, льгот не прибавится. Голодные и злые солдаты никогда не станут защищать того, кто превратил их в крепостных. Беларусь усилиями Лукашенко стала страной третьего мира. На что способна армия в таких странах, мы все знаем.


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