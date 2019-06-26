Как взбодриться в жару: помогут очень простые действия 4 26.06.2019, 8:51

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Лучшие советы от профессионала.

В жаркую и душную погоду многие люди довольно беспокойно спят, а потому утром с трудом просыпаются.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала врач Виктория Савицкая.

Лучший способ взбодриться и придать организму тонус - простые физические упражнения.

«В жаркую погоду упражнения не должны быть чересчур интенсивными, достаточно сделать несколько простых упражнений для разминки – и вы сразу почувствуете себя бодрее. Очень полезен по утрам контрастный душ, но если вы к нему не привыкли – не меняйте резко температуры, так как это может спровоцировать не только ангину, но и спазм сосудов или мигрень», - предупредила специалист.

Прекрасно воздействуют на организм и кровоснабжение простые приседания. Это классический пример восстановления сил, который рекомендуют физиологи. Правда, людям с повышенным давлением надо выполнять приседания очень осторожно, да и если на улице жарко, важно контролировать свой пульс – как только чувствуете, что сердцебиение «зашкаливает», моментально прекращайте и вместо приседаний лучше выполните наклоны влево-вправо, вперед-назад.

«Восстановить силы поможет и дыхательная гимнастика. Но выполнять ее надо на свежем воздухе, так что, если есть возможность покинуть дом на 15 минут и выйти в сквер или парк – воспользуйтесь ею. Можно также выйти на балкон. Делайте глубокий вдох, сильно втягивая живот и, задерживая дыхание на секунды 10-15, выдыхайте. Повторите теперь все это раз 10-15 и вновь почувствуете себя бодрым», - заверила медик.