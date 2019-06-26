«Ни о чем не предупредили, просто выставили за дверь» 2 26.06.2019, 12:01

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Белорусы рассказали, как их увольняли с работы.

Порой жизнь преподносит сюрпризы, и еще недавно всем довольный работодатель сегодня отдает трудовую и указывает на дверь. В ситуации спонтанного поиска работы хоть раз в жизни оказываются практически все. Журналисты tut.by расспросили минчан о том, как они переживали увольнение, искали новое место и где в конце концов нашли себя.

«Мне сказали, что я могу быть свободна, а через час отдали трудовую»

«Я очень счастлива, что меня выгнали с прошлой работы», — такими словами начинает свой рассказ специалист по кадрам Евгения Ромашкина. Но еще год назад, когда ее неожиданно уволили, девушка так не думала.

— Уже лет восемь работаю специалистом по кадрам в различных компаниях, — говорит Евгения. — Училась я на истфаке БГУ по специальности «документоведение». Старую работу нашла на одном из сайтов. Тогда очень обрадовалась: считала, что мне повезло, ведь компания, куда я устроилась, была рядом с домом, а трудиться я должна была одна (не люблю работать с кем-то). Штат был небольшой — 60 человек. Руководила компанией семейная пара. Всей деятельностью разработчиков занимался муж, а офисными и административными сотрудниками — жена.

Девушка говорит, что первые три месяца на новом месте ей все безумно нравилось. Но потом поведение руководительницы стало настораживать.

— Долгое время я сидела в кабинете одна. А потом ко мне посадили вторую девочку, юриста. Не могу сказать, что мы с ней дружили, но общались неплохо. Часто выручали друг друга с какими-то задачами, — вспоминает Евгения. — В какой-то момент она решила уволиться, но начальство ее не отпускало. Я не вникала, почему. В один прекрасный день она просто не пришла на работу. Наверное, чтобы ее уволили хотя бы за прогулы. Она иногда мне писала, спрашивала, как дела. Я отвечала, что все в порядке. Никаких шпионских тайн ей не передавала.

Но однажды в кабинет влетела жена директора вместе с главным бухгалтером. По ее словам, они вырвали у девушки из рук ноутбук и начали читать переписку с бывшей сотрудницей.

— Та по каким-то причинам стала «врагом народа», а я из-за того, что общалась с ней, тоже попала в немилость. Когда это все произошло, просто опешила и не могла даже отреагировать. После просмотра переписки они сказали, что могу быть свободна. Через час мне отдали трудовую, — вспоминает Евгения. — Была в растерянности, потому что уходить не собиралась, работу заранее не подыскивала, так что запасных вариантов не было. Оказалась на съемной квартире с одной выплаченной при увольнении зарплатой. Хорошо, что мой парень помог оплатить квартиру за еще один месяц, и я могла не жить под мостом.

Девушка сразу занялась поиском работы. Решила начать с определения всех своих требований и пожеланий к новой работе.

— Взяла лист бумаги и написала все пожелания по пунктам — все, чего хочется. К примеру, номер один — адекватное руководство, два — зарплата от такой-то суммы и так далее. Потом отложила лист и стала просматривать вакансии. Свое резюме разместила на сайте rabota.tut.by. Ходила на собеседования даже в те компании, которые мне изначально не очень подходили — просто чтобы потренироваться. И вдруг нашла вакансию, которая была будто бы слово в слово переписана с моего листа. Откликнулась на это предложение. Решила пойти окольными путями, чтоб увеличить свои шансы попасть туда. Чуть ли не на факс резюме отправляла, — с улыбкой говорит Евгения. — Писала HR на почту, на общую почту компании. Думаю, они точно меня запомнили.

Вскоре Жене перезвонили и пригласили на собеседование.

— После этого сказали, что я им подхожу. Обещали прислать официальное приглашение после согласования уровня зарплаты. Прошло два часа. И вдруг мне сообщают, что вакансия изменилась: теперь им нужен бухгалтер-кадровик, а не просто кадровик. У меня есть образование бухгалтера, но я им 10 лет не пользовалась, — говорит Евгения. — Я очень расстроилась, даже поплакать успела. А потом решила не сдаваться и попробовать все-таки уговорить их меня взять. В итоге все-таки получила приглашение.

На этом месте Евгения работает уже год. Говорит, что зарплата здесь больше.

— Коллектив хороший, рабочий график удобный, сама работа прекрасная, — с восторгом в голосе перечисляет девушка. — В итоге я очень счастлива, что меня выгнали с предыдущего места.

«Озвучить решение об уходе не решалась, но компания сама сделала первый шаг»

Елена Есипович за всю свою жизнь сменила не одно место работы. Однако увольнение с предпоследнего оказалось особенно болезненным. Она не отчаялась, взяла полугодовую передышку и снова занялась любимым делом.

— Я работаю директором по персоналу в транспортно-логистической компании, — рассказывает героиня. — По первому образованию я вообще химик-инженер-технолог. Кроме того, получила дополнительное образование в Стокгольмской школе экономики, чтобы лучше разбираться в бизнесе. За всю трудовую карьеру успела поработать в разных сферах. С 2007 года работаю в логистике.

В логистической компании, откуда впоследствии ее уволили, Елена проработала пять лет.

— За это время поняла, что нужно задуматься о поиске новой работы. Не могу сказать, что конкретно меня там не устраивало, — говорит она. — Наверное, это было какое-то внутреннее состояние неудовлетворенности всем, что происходило. Было ощущение, что я уже все сделала и дальнейший рост, которого хотела, не происходит. Несмотря на внутреннюю готовность уйти, озвучить такое решение руководству я так и не решилась. Но вскоре компания сама сделала первый шаг и сообщила, что я уволена.

По словам Елены, уход для нее был достаточно тяжелым.

— Я даже не сразу начала искать себе новое место. Решила, что мне нужна перезагрузка, поэтому взяла тайм-аут на полгода и поехала учиться в Милан, в Академию моды. Мне всегда это было интересно. А тут так сложились обстоятельства, что и время появилось, и возможность, — улыбается собеседница.

— Но и по возвращению не стала искать себе постоянную работу. Вместо этого занялась консалтингом в области управления — была, так сказать, вольным художником. Считаю это хорошим опытом, потому что в течение двух лет я работала с компаниями из различных сфер деятельности. Это дало мне новый опыт.

Место в компании, где Елена работает сейчас, ей предложил один из клиентов, которого она консультировала.

— Вообще с этой компанией у меня очень интересная история — работаю здесь уже в третий раз. Сначала я их консультировала. Потом устроилась на постоянную работу. Не собиралась уходить. Но восемь месяцев назад мне предложили поработать в крупной компании, которая сотрудничает с известным мировым брендом. Это был вызов — захотела попробовать. Поработав там семь месяцев, поняла, что мне не хочется этим заниматься. Ожидания разошлись с реальностью, — поясняет Елена. — По счастливой случайности мое место в предыдущей компании оказалось все еще не занятым. И я вернулась.

Елена говорит, что текущая работа ей по душе и чувствует она себя здесь гораздо комфортнее, чем на предыдущем месте.

— Каждый человек, когда выбирает работу, компанию, смотрит, чтобы она совпадала с какими-то его ценностями. На данный момент меня здесь все устраивает, — подытоживает она. — Материальное положение не изменилось. Зато внутреннее состояние значительно улучшилось.

«Ни о чем не предупредили, просто выставили за дверь»

Павел Транчонок, несмотря на свой еще небольшой стаж и юный возраст (ему 23 года), уже знает, что такое быть уволенным и в экстренном порядке искать работу.

— Я работаю специалистом по техподдержке пользователей, иначе говоря, саппортом, в IT-компании. Вообще, по образованию я журналист, учился на журфаке БГУ, — рассказывает парень. — После четвертого курса знакомый, с которым мы сейчас очень дружим, предложил попробовать себя в сфере информационных технологий. Ему нужно было подыскать специалиста для стартапа. До этого я даже никогда не думал о том, чтоб связать свою жизнь с IT.

На тот момент Павел официально нигде не работал, только подрабатывал — монтировал видеоролики для телеканалов. Поэтому предложение друга сходить на собеседование и попробовать себя в новой сфере его заинтересовало.

— Пришел и абсолютно честно сказал, что учусь на журфаке, у меня нет лингвистического образования, про IT ничего не знаю. Но могу писать тексты и общаться с пользователями. Я даже признался, что это знакомый меня надоумил прийти на собеседование, — рассказывает Павел. — Все это было в феврале. А в начале марта меня пригласили на работу. Компанию привлекло, что я журналист и могу писать. Так оказался на старой работе.

Несмотря на то, что парень честно предупредил своих нанимателей о том, что IT — совершенно новая для него сфера, они не слишком озадачились его обучением.

— Мне было трудно в том плане, что никто толком ничего не объяснял. Я не понимал системы в целом, не знал, что и как работает. В основном занимался копирайтингом. Наверное, от меня ждали, что я буду работать как новостник. Но я писал что-то более развлекательное, чтоб это было интересно читать. Правда, поскольку лингвистический не заканчивал, английский у меня слегка хромал, — говорит Павел. — В итоге спустя семь месяцев меня уволили. Причем случилось это неожиданно. Контракт был рассчитан до 12 марта. А уже 29 сентября мне сказали, что я уволен. Я возмутился, мол, за месяц, как прописано в контракте, не предупредили, а просто выставляете за дверь. Может, конечно, и были ко мне какие-то вопросы, но можно было решить все не так радикально.

Парень говорит, что на тот момент испытывал сильную обиду. Поэтому вечером того же дня доделал всю работу, почистил компьютер и сказал, что завтра на свое место не придет.

— Тогда я уже съехал от родителей и снимал квартиру. Еще и рассрочку взял за месяц до увольнения. Правда, ни разу не сходил в отпуск, поэтому при увольнении мне выдали зарплату за месяц плюс отпускные. Деньги на то, чтобы два месяца снимать квартиру, были.

Павел сразу начал искать новую работу. Разместил резюме на сайте rabota.tut.by, стал откликаться на вакансии и ходить на собеседования.

— Оказывается, даже семь месяцев опыта работы играют большое значение, — отмечает парень. — Меня даже в рекрутеры звали. Отказы тоже приходили — наверное, штуки четыре было. Но приглашений на собеседование присылали гораздо больше. Ходил даже в те компании, куда на работу устраиваться изначально не собирался. Просто, чтобы попробовать себя. За время поисков подтянул английский. В конце концов меня пригласили на собеседование туда, где я сейчас работаю. Предложили сделать тестовое задание. Решил постараться, потому что компания мне понравилась. Буквально через пару дней предложили выйти на работу.

На поиски работы у Павла ушло всего две недели. В компании он работает уже девять месяцев и ни разу не пожалел, что его уволили с прежнего места. Говорит, что здесь зарплата у него такая же, как была раньше.

— На самом деле, я на зарплату сильно не смотрел, когда сюда шел. Нужно было зарабатывать хоть какие-то деньги. Надо же как-то платить за аренду квартиры. Тем более, что со мной живет девушка, — говорит Павел. — Нравится то, что сейчас на работе есть система бонусов. И если ты хорошо работаешь, это ценят и поощряют. Всегда есть возможность получить больше.