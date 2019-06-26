Какой будет погода до конца недели 26.06.2019, 17:38

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Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 июня.

27 июня (четверг) погоду в Беларуси будут определять активные атмосферные фронты от циклона, перемещающегося с территории Латвии на Московскую область, пишет Гидромет.

Ожидается преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди, грозы, местами сильные ливни, днем в отдельных районах по юго-востоку страны град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывистый, утром и днем во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем от +21°С по северо-западу до +29°С по югу страны.

Атмосферное давление будет ночью падать, днем слабо расти.

В последующие 2-е суток установится прохладная погода.

28 июня (пятница) погоду в стране будет формировать тыловая часть циклона, отходящего на Московскую область и прохладная воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку, кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью +8.. +15°С, днем +13.. +20°С, по юго-западу до +23°С.

29 июня (суббота) сохранится влияние прохладной и неустойчивой воздушной массы, перемещающейся с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, местами, в основном по востоку, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +7.. +13°С, днем от +16°С по северо-востоку до +23°С по юго-западу.