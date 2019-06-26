Украинские делегаты устроили демарш на сессии ПАСЕ 3 26.06.2019, 19:37

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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации без ограничений, украинская делегация покидает ассамблею.

Парламентская ассамблея Совета Европы в полном объеме восстановила полномочия делегации России. За соответствующую резолюцию 26 июня проголосовало 116 человек, против – 62, 15 делегатов воздержались. Заседание транслировалось на сайте ПАСЕ, передает gordonua.com.

Автор доклада мониторингового комитета, делегат от Великобритании Роджер Гейл заявил, что выбор состоял из безоговорочного доступа российской делегации к работе ассамблеи, запрета на их участие и допуска с ограничениями. По его словам, оптимальным является избрание третьего варианта. Однако большинство членов комитета приняли решение о безоговорочном снятии ограничений.

"Кое-кто, в том числе из сидящих в президиуме, заявляет, что нашей ассамблее деньги важнее, чем принципы", – сказал Гейл.

Содокладчик, представитель регламентного комитета Пьеро Фассино (Италия) озвучил требования к России, при соблюдении которых делегация ее парламента сможет без ограничения принимать участие в деятельности ПАСЕ:

допуск мониторинговой миссии Совета Европы в РФ;

освобождение 24 украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива;

выплата задолженности по взносам;

участие в расследовании катастрофы рейса MH17;

расследование убийства Бориса Немцова;

прекращение преследования и недопущение насилия в отношении российского ЛГБТ-сообщества, прежде всего в Чечне.

В итоговом тексте резолюции не содержится никаких сроков, в течение которых полномочия россиян могут быть пересмотрены.

После голосования делегация Украины сорвала продолжение дальнейшей работы сессии. Собравшись в центре зала, украинские делегаты заявили, что покидают ассамблею.

Как сообщает “Европейская правда”, представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.

"Безусловное восстановления прав российской делегации без выполнения ни одной из многочисленных требований Ассамблеи противоречит основным ценностям Совета Европы и ее уставу. Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии, к отравлениям, не соблюдает права своих граждан и стремится дестабилизировать демократии в Европе", - говорится в документе, зачитанном в зале после завершения дебатов.

Данное заявление, совместно подписанное делегациями Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии, зачитал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Будущее Совета Европы находится под угрозой в целом, поскольку Совет Европы теряет доверие людей, которых он защищает", - заявил он.

Эти 7 стран объявили о совместных действиях в ПАСЕ во время "беспрецедентного кризиса доверия (в Совете Европы), который был создан на этой неделе".

"Мы возвращаемся домой, чтобы проконсультироваться с нашими парламентами и правительствами о совместных действиях в Ассамблее на следующих сессиях", - говорится в совместном документе.

"Мы желаем удачи новоизбранному Генеральному секретарю и надеемся, что она найдет способ решения этого беспрецедентного кризиса доверия, который был создан на этой неделе", - говорится в заявлении.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году Россия остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что РФ выплатит Совету Европы долг по взносам (около €60 млн), если ПАСЕ "устранит угрозу дискриминации национальных делегаций".

В предыдущие годы уже было несколько попыток снять санкции с российской делегации в ПАСЕ (эту идею поддерживает и генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд), но они не увенчались успехом.

В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволяет России вернуться в ассамблею.

25 июня Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ. Процедуру обжалования по содержательным основаниям в мониторинговом комитете начали по инициативе члена грузинской делегации Нино Гогадзе, доклад готовил Гейл.

Украинский депутат Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян по процедурным мотивам. Однако докладчик регламентного комитета Эгидиюс Варейкис не представил сессии свое заключение, отправив вопрос о полномочиях российских депутатов, избранных в том числе голосами жителей оккупированного Крыма, на утверждение Венецианской комиссии.