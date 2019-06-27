«Палаточник», который предложил призывать в армию 40-летних: Сам служил три месяца 27 27.06.2019, 13:09

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Николай Рассоха

Фото: mazyr.by

Николай Рассоха рассказал о своей позиции по новому закону о призыве.

26 июня «палата представителей» в первом чтении проголосовала за новый закон о призыве в армию. Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Также для «уклонистов» закроют границу.

В ходе обсуждения поправок запомнился «депутат» от Мозырского избирательного округа №43 Николай Рассоха, который предложил, чтобы поднять планку призывного возраста с 27 лет до 40.

«Наша Нива» обратились к «депутату», чтобы он обосновал свою позицию.

- Что здесь говорить? Почему не служить? Надо служить и все! Это же священный долг, который записан в Конституции. Надо отдать свой долг как положено.

- Согласитесь, что в 35—40 лет здоровье уже совсем не то, как в 18 или 23.

- Вас же никто не заставляет бежать три-пять километров. У вас какая специальность?

- Педагогическая.

- Почему мы не можем вам дать возможность преподавать в том же кадетском училище или в суворовском? Вы прекрасно найдете себе применение в сегодняшней армии. Почему вы считаете, что это не служба — учить будущих военных? А связист разве не служит? А повар разве не служит? Все служат. В сорок лет мужик кулаком стену должен еще проломить и не заметить этого.

- Вы лично были бы готовы пойти жить в казарму в свои сорок лет?

- А почему нет, почему нет? Не надо так говорить, готов или не готов. Надо себе сказать: «Есть». По-военному — и все.

- Вы сами служили?

- Я окончил вуз с военной кафедрой и пошел на сборы на три месяца в Бресте.

- С дедовщиной не сталкивались?

- Нет. У нас были адекватные хлопцы, имевшие высшее образование. Нормально служили, без всяких проблем. Интеллект все же был несколько выше. Мы просто знали, что это нужно — и все. Вспомните наше время, когда человек получал так называемый «белый билет». Парни смотрели на такого человека косо. Закон есть закон, и его нужно выполнять.

- Тот факт, что в интернете настолько быстро собрали 10 тысяч подписей против этих поправок, вас не заставил задуматься?

- Я не знаю, я не могу комментировать. У нас есть человек, который ведет этот законопроект, я только задал вопрос, который меня интересовал. Основной закон у нас какой? Конституция. Давайте его выполнять.

- Вы против профессиональной армии?

- Кто вам сказал? Нет, ничего не против. Все хорошо, все нормально: и профессиональная, и такая армия. Не надо говорить, что против. Читаем Конституцию и выполняем ее, там черным по белому все написано.