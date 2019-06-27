Резонансный закон об отсрочках будут принимать уже завтра 4 27.06.2019, 15:26

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Между двумя заседаниями «палатки» пройдет два дня.

«Палата представителей» соберется завтра утром на заседание, чтобы принять во втором чтении резонансные поправки «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Также на этом заседании примут сразу в двух чтениях проект закона об амнистии, пишет officelife.media.

После этого «депутаты» закроют шестую, весенне-летнюю, сессию «палаты представителей». Они примут в первом чтении поправки, которые касаются хозобществ. По данным издания, они одобрят поправки по отсрочкам от призыва и амнистию. После этого оба документа отправят на подпись Лукашенко. Если диктатор подпишет их в ближайшее время, то новшества по отсрочкам реально заработают осенью. Скорее всего, в октябре.

Напомним, что эти поправки, в частности, лишают отсрочек от армии магистрантов и аспирантов.