Ученые зафиксировали в космосе аномальный свет 5 27.06.2019, 19:22

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Ученые полагают, что частица света прилетела из Крабовидной туманности.

Группа ученых зафиксировала в космосе странную частицу света - аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений. Обнаружить их удалось с помощью обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower на Тибетском плато. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на Phys.org.

Ученые полагают, что частица света прилетела из Крабовидной туманности. Она стала частицей космических лучей, которые испустили остатки сверхновой.

Члены команды сосредоточились в своем исследовании на фотонах, которые попадают на Землю из отдаленных мест. В ходе работы были обнаружены 24 ливня, инициированных фотонами, с энергией более 100 триллионов электрон-вольт.

В своем исследовании ученые исключили из данных для анализа события регистрации мюонов. Они образуются в результате столкновений с атмосферой высокоэнергетических протонов и атомных ядер.

Что касается Крабовидной туманности, то это остатки сверхновой, которая вспыхнула в 1054 году нашей эры. Объект расположен в рукаве Персея, что в 6500 световых лет от Земли.