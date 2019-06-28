Как НАТО ответит на новые ракеты Путина 1 28.06.2019, 15:27

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Альянс обдумывает целый ряд мер.

Союзники утверждают, что не собираются размещать новые ядерные ракеты на европейской территории. Но все остальные варианты действий они допускают, пишет норвежское издание Аftenbladet, (перевод - inosmi.ru).

«Министры сегодня подтвердили, что мы не собираемся размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе», — сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg) на встрече с прессой после заседания министров обороны НАТО в Брюсселе в среду.

НАТО не будет вести себя так же, как Россия, заявил он.

«Мы не хотим, чтобы началась новая гонка вооружений. Но при этом мы должны обеспечить надежный механизм сдерживания и хорошую оборону. Это и есть миссия НАТО», — сказал Столтенберг.

Ракеты 9M729

В ходе саммита обсуждалась новая российская ракетная система SSC-8, которую в России называют 9M729.

Об этих ракетах НАТО говорит, что они дешевы в изготовлении, очень мобильны и их легко спрятать в густых российских лесах. Кроме того, их можно оснастить ядерными боеголовками, которые уничтожат европейские города в считанные минуты.

Встает вопрос, как союзники будут отвечать на эту новую угрозу. Многих очень тревожит то, что этот конфликт может развязать новую ядерную гонку между Россией и США.

НАТО обдумывает целый ряд мер

По информации НАТО, альянс сейчас обдумывает ряд мер:

— в ответ на появление ракет разработать новое конвенциональное оружие;

— создать новую систему противовоздушной или противоракетной обороны, которая сможет защитить союзников от 9M729;

— изменить схему учений так, чтобы иметь возможность лучше проявлять свой потенциал и готовиться встречать новые угрозы;

— разведку, наблюдение и контроль проводить более активно;

— также вести и политическую работу, стараясь достичь новых соглашений по разоружению.

Ядерное оружие, вероятно, станет одной из мер

При необходимости НАТО может использовать и свое ядерное оружие, хотя размещение новых наземных ядерных ракет в Европе на повестке дня не стоит.

По словам Столтенберга, НАТО постарается гарантировать, чтобы сдерживание оставалось «эффективным». Это может означать, что НАТО изменит систему своего ядерного сдерживания.

«Думаю, мы просто должны шире взглянуть на все составляющие элементы механизма ядерного сдерживания», — сказал министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen).

Он подтвердил, что ядерное оружие — часть общей картины.

«Для нас сдерживание — это один из важнейших результатов деятельности альянса».

Договор о РСМД перестает действовать

США считают, что новые ракеты нарушают Договор о ракетах средней и малой дальности, заключенный между США и СССР в 1987 году. Это соглашение запрещает все наземные ракеты среднего радиуса действия. Россия со своей стороны отрицает, что нарушила договор.

Прошедшей зимой конфликт между странами привел к тому, что и президент США Дональд Трамп, и президент России Владимир Путин решили выйти из договора. Соглашение перестанет действовать 2 августа.

Столтенберг подчеркивает, что у России еще есть время пойти на попятный шаг. ДРСМД все еще можно спасти, если россияне решат уничтожить ракеты.

«Но мы не видим никаких признаков того, что Россия готова это сделать. Напротив, они продолжают производить и развертывать системы 9M729. Так что НАТО готовится жить в мире без этого договора».

Встреча представителей России и НАТО запланирована на конец следующей недели.