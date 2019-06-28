Видали таких докторов? 4 Антон Орехъ

28.06.2019, 21:40

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Путин - типичный российский доктор, который может произвести осмотр, но не может поставить правильный диагноз.

Владимир Владимирович – как типичный российский доктор: может произвести осмотр, зафиксировать все симптомы, но не может поставить правильный диагноз. Видали таких докторов? Ну, вот и я о том же.

Он говорит о безобразиях на Западе, не замечая, что говорит на самом деле и в первую очередь о своей собственной стране. Он говорит о крахе либеральной идеи и при этом сообщает об отрыве правящих элит от народа. Он говорит это в тот самый момент, когда наш народ узнает про министра Мантурова, который живет в гостинице за 1,4 млн. рублей в сутки. Подавляющее большинство из нас не заработает таких денег за год! А министр просто переночевал и, небось, еще утром жаловался, что спал плохо и кровать была жесткой.

Это происходит в стране, где либерализм скоро станет уголовным преступлением. И чей же тогда крах пророчит президент РФ? Чья элита оторвалась от простого народа? И что вообще знает о простом народе России президент Путин, который с такой жалостью говорит о страданиях граждан на Западе, изнывающих от наплыва мигрантов? Путин прав в том, что в мире действительно есть разочарование в прежних правителях. И Трамп пришел к власти не случайно, и правые и радикальные партии не просто так получают голоса на парламентских выборах в Европе.

Консерваторы, традиционалисты в самом деле популярны, как давно не были. Но либерализм – это в том числе и возможность голосовать на выборах по-настоящему, и выбирать себе ту власть, которая тебе нравится. И это будет честно. И Трамп, и радикалы получили голоса путем свободного волеизъявления, а не потому, что кто-то напихал левых бюллетеней в урны или потому что российские хакеры полезли, куда их не звали. И в этом смысле либеральная идея, происходящая от слова «свобода», никакого краха не потерпела и вряд ли потерпит в ближайшее время. А Владимир Владимирович просто выдает желаемое за действительное. Воспитанный в советское время на советских байках он искренне верит в то, что Америка и примкнувшая к ней Европа загнивают и вот-вот загниют окончательно. Он верит в это, управляя страной, которая сама движется черт знает куда, теряя по ходу детали, узлы и агрегаты.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»