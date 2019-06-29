Ученые объяснили, откуда берутся гигантские черные дыры 5 29.06.2019, 14:06

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Звезды ни при чем.

Согласно новому исследованию, не все сверхмассивные черные дыры могут появляться вследствие уничтожения звезд. Ученые предполагают, что эти гигантские загадочные объекты сформировались еще на раннем этапе развития Вселенной.

Несмотря на свою значимость для науки, черные дыры до сих пор остаются белым пятном для ученых. Пару месяцев назад астрономы, которые работают над проектом Event Horizon Telescope, опубликовали фото границ черной дыры в центре галактики M87. Тем не менее, специалисты со всего мира не имеют единого мнения по поводу формирования и развития черных дыр, пишет nv.ua.

Наиболее популярной является теория о том, что сверхмассивные черные дыры появляются вследствие смерти огромных звезд: под действием гравитации их ядра сжимаются и звезда по сути поглощает сама себя, превращаясь в чрезвычайно тяжелый объект с сильным гравитационным полем.

Но, на днях, представители Университета Западного Онтарио опубликовали работу, согласно которой звезды и вовсе могут не участвовать в создании сверхмассивных черных дыр. Как пишет Engadget, авторы исследования Шантану Басу и Арпан Дас предполагают, что гигантские черные дыры создавались «очень, очень быстро в течение очень, очень коротких промежутков времени», после чего их формирование прекратилось.

Басу и Дас считают, что известные нам сверхмассивные черные дыры могли появиться не из-за смерти звезд, а сами собой, на этапах раннего развития Вселенной.

«У сверхмассивных черных дыр был короткий период времени, когда они могли быстро расти, а затем, в какой-то момент, из-за всей радиации во Вселенной, которую создавали другие черные дыры и звезды, их формирование остановилось», — говорят авторы работы.

Сегодня ученые предполагают, что сверхмассивные черные дыры, которые ученые обнаружили последние несколько десятков лет, появились через 800 млн лет после Большого взрыва. Эта гипотеза усложняет наше понимание того, как развиваются черные дыры.

Новое открытие астрофизиков из США может объяснить, как появились сверхмассивные черные дыры в самом начале развития Вселенной, и что с ними происходило позже.