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Рада БНР сравнила Европейские игры в Беларуси с Олимпийскими играми в нацистской Германии

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  • 29.06.2019, 15:11
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Представитель Рады БНР дал интервью датскому спортивному порталу Sportspressen.dk.

Сайт Рады БНР приводит белорусский перевод публикации.

Столетнее белорусское правительство в изгнании, которое продолжает бороться за возвращение демократии на место «последней диктатуры Европы», выступает против использования Александром Лукашенко Европейских игр в политических целях.

Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Комитет защиты журналистов отмечают, что авторитарное правительство Лукашенко сильно мешает любой политической альтернативе и арестовывает журналистов, юристов и правозащитников, которые выступают против этого режима.

Поэтому Sportspressen.dk попросил одних из самых настойчивых критиков правительства Александра Лукашенко прокомментировать проведение Европейских игр в Беларуси.

Правительство в изгнании утверждает, что его поддерживают тысячи белорусов, которые выступают против режима Александра Лукашенко, как внутри Беларуси, так и за рубежом, в таких странах, как Великобритания, США, Канада, Чехия, Польша, Россия, Эстония и Бельгия.

«Беларусь как независимое европейская страна, безусловно, имеет право проводить крупные спортивные мероприятия. Но мы категорически не можем приветствовать, что действующий режим Лукашенко стремится использовать его в политических целях», - заявил официальный представитель белорусского правительства в изгнании, пожелавший остаться анонимным, опасаясь возмездия со стороны правительства Лукашенко.

«С Олимпийских игр 1936 года европейские диктатуры рассматривают спортивные мероприятия как инструмент политической пропаганды. Сегодняшняя Беларусь - это персонифицированный авторитарный режим. Ситуация с правами человека и политическими свободами остается неприемлемой. Попытки отвлечь внимание от этого с помощью международного спортивного события, цель которого в том, чтобы международное сообщество, особенно в Европе, сочло ситуацию в Беларуси нормальной - это недопустимо для современной европейской страны».

Три года назад право проведения Европейских игр Минске дал Европейский олимпийский комитет - объединение национальных олимпийских комитетов стран Европы, вице-президентом которого сейчас есть Нильс Нигаард, председатель Датской спортивной федерации / Олимпийского комитета Дании.

Европейский олимпийский комитет постоянно критикуется за проведение игр в странах, где не соблюдаются права человека. Белорусское правительство в изгнании также не верит, что Европейские игры в Минске способствуют демократическому развитию Беларуси:

«То, что позволяет нынешнему правительству чувствовать себя уверенно и создает иллюзию его международного признания, но не мотивирует его к экономическим и демократическим реформам, не помогает восстановить демократию в Беларуси», - заявил представитель правительства в изгнании и добавил:

«Во времена Лукашенко на протяжении многих лет власти Беларуси потратили много денег на организацию спортивных мероприятий для пропаганды и саморекламы. Ответственное демократическое правительство отдало бы приоритет другим отраслям, как здравоохранение, образование, национальная культура и охрана окружающей среды. Режим Лукашенко использует государственные деньги на спортивные мероприятия, чтобы контролировать общественную жизнь и отвлечь внимание от политических дел, чтобы Лукашенко и его окружение сохраняли свою власть и контроль над экономикой. Режим создал праздничную атмосферу за счет условий жизни людей. Эта политическая стратегия вредит развитию демократии в Беларуси».

Страх российской аннексии

С тех пор, когда белорусское демократическое правительство было вынуждено эмигрировать, его целью остается восстановление демократии в Беларуси. В изгнании изменилось несколько председателей правительства. Нынешнего председателя называть Ивонка Сурвилла, она живет в Канаде. Правительство в изгнании, среди прочего, сотрудничало и консультировало правительства демократических стран по ситуации в Беларуси.

В настоящее время Рада БНР обеспокоена переговорами об усилении взаимодействия между Беларусью и Россией, которые начались шесть лет назад между президентами обеих стран, Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.

В январе этого года правительство в изгнании опубликовало на своем сайте заявление, в котором предупреждало об опасности возможной попытки аннексии Беларуси со стороны России.

На открытии Европейских игр на минском стадионе «Динамо» в минувшую пятницу рядом с Александром Лукашенко стоял российский -премьер-министр Дмитрий Медведев, а Владимир Путин посетит церемонию закрытия игр в эти выходные. Тем не менее, представитель правительства в изгнании считает, что связи между переговорами и играми нет:

«Переговоры продолжаются уже около 20 лет. Стратегия авторитарного режима в Беларуси в том, чтобы получить экономическую и политическую поддержку Запада и Евросоюза без прогресса относительно демократии и прав человека для белорусского народа», говорит он, и продолжает:

«Поэтому Европейские игры были задуманы в качестве PR-мероприятия как для зарубежной, так и для внутренней аудитории. К сожалению, олимпийский истеблишмент, как известно, еще с Олимпийских игр 1936 и 1980 годов игнорирует проблемы с правами человеком и выполнением международных норм в странах-организаторах. Права человека и демократические свободы для некоторых европейских спортивных организаций по-прежнему считаются «делом мнения», а не чем-то неотъемлемым. К сожалению, проведение крупных спортивных мероприятий в России или Беларуси, несмотря на их постоянные и ясно задокументированы нарушения прав человека, подтверждает эту мысль».


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