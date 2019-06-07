Путин про объединение с Беларусью: Мы один народ 9 7.06.2019, 17:55

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Фото: ТАСС

Глава Кремля напомнил о договоре о «союзном государстве».

Об этом Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает "Интерфакс".

"По моему глубокому убеждению, мы все-таки один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались, я уже много раз на этот счет высказывался. Но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет", - сказал Путин.

При этом он напомнил, что существует план строительства "cоюзного государства" России и Беларуси.

"Многое из того, что было написано в договоре о Союзном государстве, не исполнено. И мы обсуждали с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что сейчас является актуальным. Вот, собственно, вокруг этого шла вся дискуссия, шла абсолютно конструктивно и по-товарищески", - сказал Путин.