Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле 8.06.2019, 15:47

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Иллюстрационное фото

Вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет один к 7000.

Европейское космическое агентство обнародовало перечень самых опасных космических объектов.

Четвертым в списке является астероид, известный как 2006 QV89, что движется в сторону Земли.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Вероятность, что астероид столкнется с Землей в этом году составляет один к 7000. Астероид, вероятно, пройдет на расстоянии более 7 миллионов километров от Земли.

Это может состояться 9 сентября 2019 года, сообщают СМИ со ссылкой на информацию агентства. Этот астероид был обнаружен 29 августа 2006 года.

Хотя случаи столкновения астероидов с планетой являются чрезвычайно редкими, известен случай 1908 года, когда в России падение метеорита уничтожило почти 2000 квадратных километров лесов. В феврале 2013 года метеорит вошел в атмосферу Земли вблизи российского Челябинска.