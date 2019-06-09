«Плевала я на эти три копейки» 9.06.2019, 10:37

Фото: b-g.by

Жители Бреста и окрестностей возмущены переносом рынка.

Анне Трофимовне из Каменца скоро 70. Больше 20 лет она приезжает в Брест на «колхозку», чтобы немного подзаработать, пишет «Брестская газета».

«Приезжаю почти каждый день, сейчас везу старую картошку – примерно 25 килограмм. Две сумки и тележка. Раньше я несла сумки в руках, немного пройду и отдохну. Брала не 25 килограмм, меньше, конечно, и чаще приезжала. Пять минут – и я на месте. А теперь попросила у соседки тележку. Выхожу на новом вокзале и иду пешком. Почти полчаса дорога теперь занимает», – сетует женщина.

Однако, по ее словам, это еще цветочки – ягодки будут, когда пойдут ягоды. При мысли о том, как их доставить в целости и сохранности от нового автовокзала к рынку, Анне Трофимовне «становится дурно».

«У меня, допустим, малина, смородина, поречка, черноплодка – я до 1 октября продаю ягоды. За черникой езжу в лес, потом привожу. Вот как мы сейчас будем ягоды возить?! Картошку положила сумку на сумку, перевернула – и ей ничего. А как можно перевернуть и везти ягоды?» – задается риторическим вопросом женщина.

Фото: b-g.by

По ее словам, если клубнику она может продать у себя в райцентре, то картошку и смородину нет – там у каждого свои кусты. Равно как и молоко, творог: «Придет четыре человека – и попробуй продай то молоко». Поэтому люди вынуждены ехать в Брест.

«Думаете, я за той черникой от хорошей жизни пошла? Да хай бы она там стояла! То дети учатся, то внук. Что теперь у детей за зарплата?! Если бы не мы, я не знаю, что они бы делали, – говорит женщина и добавляет: – Я не знаю, куда и жаловаться. Раньше тут грузчики могли забрать с автовокзала за плату, а туда ж (на новый вокзал – прим. авт.) они, наверное, не ходят».

Ее землячка Нина Адамовна торговать на рынок ездит более 15 лет. Для нее переезд автовокзала тоже стал проблемой.

«Сейчас людей пока немного, а как начнется ягодный сезон, лисички пойдут – полрайцентра будет ездить. Потому что пенсии маленькие, многие женщины остались без мужей. И они летом денег чуть-чуть подсобирают, чтобы зимой было за что платить коммунальные», – поясняет женщина.

По ее словам, автобус, на котором она приезжает в Брест, заезжает на новый автовокзал, минуя улицу Мицкевича, – поворачивает с моста направо возле заправки.

«Мы уже думали: может, когда автобус идет с Красногвардейской, пускай бы он пошел по Ленина и Мицкевича и останавливался возле церкви – это насколько людям было бы ближе. Подъехать троллейбусом одну остановку – это ничего не дает. Если даже там пустят какие-то маршрутки или автобусы от нового до старого вокзала, это тоже для нас не выход. Выйди с сумками с автобуса, вытяни сумку, залезь в маршрутку, затяни сумку, потом опять выходи», – рассуждает женщина.Она вспоминает: когда был ремонт улиц в центре города, на Орджоникидзе, рейсовый автобус сильно петлял и крутился, чтобы заехать на старый автовокзал. Да, водителю это было неудобно, но люди не страдали.

«А сейчас в кассе говорят, что на 3 копейки стал дешевле проезд, потому что километраж уменьшился. Плевала я на эти 3 копейки. Я за их что-то куплю?!» – говорит пенсионерка.

Как и Анна Трофимовна, в Брест она ездит для того, чтобы немного подзаработать.

«В этом возрасте мне надо дома сидеть, но попробуй посиди. Пенсию небольшую получишь, половину отдашь за коммуналку. С чем я остаюсь? За границей люди на пенсии действительно отдыхают, живут для себя, а у нас только одно название – заслуженный отдых. Обидно нам, понимаете?»