Власти снесли дом многодетной семьи и лишили ее льгот 9.06.2019, 16:46

В Ивановском районе семья, в которой пятеро детей, лишилась права на льготный кредит.

По предписанию местных властей она снесла свой старый дом. Но на бумаге получилось так, что люди собственными руками лишили себя денег на новое жилье, пишет «Брестская газета».

Участок вместе со старым домом Андрей Кравчук с молодой женой купили, как только поженились. Когда появились дети, стало понятно, что надо переезжать. В райисполкоме предложили купить квадратные метры по соседству на льготных условиях. К слову, дом был новее и больше. Семья согласилась и переехала. Осталась надежда когда-нибудь вернуться на прежнее место и построить хороший коттедж. Остро встал вопрос, когда родился третий ребенок. Удачное стечение обстоятельств: на их старом участке местные власти потребовали навести порядок. Необходимо было срочно снести старый дом из-за его ветхости, говорится в сюжете телеканала ОНТ.

Решение комиссии семья выполнила в срок. С расчетом, что сейчас приступят к строительству своего большого дома. Но все оказалось не так безоблачно. Решение снести аварийный дом означало ухудшение жилищных условий. На льготный кредит семья претендовать уже не может.

Пока ситуация в подвешенном состоянии, семья из семи человек живет на 60 квадратных метрах. Дети растут, и места не хватает. Строиться своими силами возможности нет.

У семьи большое хозяйство, поэтому о переезде в город нет речи. В райисполкоме ситуацию хорошо знают и стараются помочь. Но не уверены, возможно ли победить юридические нестыковки.

«Парламентарии» разводят руками. Это первый случай в практике. Для лучшего выхода из сложной ситуации советуют обращаться в суд.

Кравчуки боятся, что вопрос снова затянется. Тогда до зимы вселиться в новое жилье шансов нет. Судебные вопросы – это и время, и деньги. Уже в июле на своих 60 квадратных метрах они будут жить не всемером, а ввосьмером. Семья ждет рождения еще одного ребенка.