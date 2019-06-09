Мухтар Аблязов: Назарбаев в панике 2 9.06.2019, 19:12

5,822

Мухтар Аблязов

Фото: Facebook

Напугана вся политическая верхушка.

Аресты активистов оппозиции в день президентских выборов в Астане прокомментировал лидер партии «Демократическй выбор Казахстна» Мухтар Аблязов.

- Смотрите, друзья, на это видео трезвым взглядом. Полицейских, на самом деле, не более 200 человек.

Если бы на площади стояло хотя бы 10 тысяч человек, эта группа полицейских, даже если бы их было 1000, ничего не смогли бы сделать.

В Астане живет 1 миллион человек. Достаточно собрать протестующих хотя бы 20 тысяч (это всего 2% населения Астаны!), полиция отойдет, как минимум, в сторону, а в реальности просто перейдет на сторону народа.

Я очень хорошо знаю Назарбаева и скажу вам, что он в жуткой панике. Напугана вся политическая верхушка и окружение Назарбаева. Интересно, Токаев, который в обычной жизни ходит с трудом, в состоянии вообще передвигаться?

А представляете, насколько напугана Дарига (дочь Нурсултана Назарбаева — прим.ред.))?

Страх противника - это половина победы!

Мы на пороге огромных перемен...