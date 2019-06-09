Медики подсказали, как облегчить жару в офисе 9.06.2019, 22:19

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Почему нельзя злоупотреблять кондиционером.

Жаркую погоду каждый переносит по-своему, но если дома, исходя из собственных предпочтений, всегда можно включить кондиционер, завесить шторы, устроить сквозняк, то, работая в большом офисе, договориться с коллегами бывает крайне сложно – у кого-то аллергия на кондиционер, кого-то продувает от открытого окна, кто-то еще чего-то не любит. Тем не менее, работать в жару приходится, и каждому под силу сделать свое пребывание в душном офисе более комфортным, передает Голос.

Кондиционеры – не всегда лучшее решение

Такое благо цивилизации, как кондиционеры, всегда являются самым простым и быстрым решением проблемы накаленного воздуха в помещении. Однако стоит понимать, что вместе с властью над «климатом», люди получили и дополнительную ответственность за свое здоровье. Потому злоупотреблять ими не стоит.

Замечено, в каждом коллективе находятся сотрудники, которым постоянно «дует», которые легко простывают или жалуются на другие неприятные симптомы. Даже если таковых нет, держать кондиционер постоянно включенным все равно опасно для здоровья, особенно когда приходится выходить периодически на улицу, где жарко, и возвращаться потом в комнату, где прохладно.

«Нужно быть осторожными с настройками температурного режима. Нельзя резко заходить с раскаленной улицы в прохладное помещение, ведь подхватить простуду в летний период даже проще, чем в холода. В идеале, разница температур между улицей и комнатой должна составлять не более 7 градусов», — отметила врач Виктория Савицкая.

По этой причине, кондиционер опасен для курильщиков, которые постоянно выходят с рабочего места и потом возвращаются за свой стол, а также курьеров, посыльных и других людей по той же причине. Также стоит помнить, что даже если вы хорошо переносите кондиционер, он не должен дуть в лицо, в спину, в затылок и так далее – то есть струи воздуха должны быть направлены в помещение, а не на человека.

Проветривание

Наиболее надежным, действенным и полезным в жару всегда является проветривание. В разгар жары оно совершенно бесполезно, а вот утром и после обеденного времени оставлять на 15-20 минут открытыми все окна нужно. Не только чтобы охладить помещение, но и для того, чтобы «прогнать» воздух, который уже успел настояться в комнате, нагреться и наполниться бактериями и микробами, к тому же не забывайте, что вся офисная техника «сжигает» кислород.

В жару важно не просто регулярно, но и часто проводить влажную уборку.

«Стоит протирать стол и тумбы влажным полотенцем как минимум два раза в день. А чтобы увлажнить воздуха во всей комнате, можно расставить по офису емкости с водой. Есть еще такой простой народный способ — поставить на свой стол пару бутылочек с заранее замороженной водой. Они позволят охладить воздух вокруг вашего рабочего стола на градус, а то и полтора, только не ставьте их прямо возле себя», — посоветовала специалист.

Внимание на одежду

В современных компаниях, как правило, довольно лояльно относятся к выбору одежды сотрудников, однако прийти на работу в плавках, парео или купальнике, конечно же, никто не позволит.

Даже при принципе «закрытости» в дресс-коде (как требуют некоторые офисы – закрытая зона декольте, плечи, ноги выше колен) можно подобрать более «прохладную» одежду, которая не создает парникового эффекта и позволяет телу «дышать».

«Рекомендуется избегать синтетических тканей, а также одежды темных расцветок, которые притягивают к себе тепло и могут стать причиной теплового удара. Джинсы нежелательны, так как создают парниковый эффект.

Стоит выбирать легкую свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей – льна или хлопка, натурального шелка», — говорит врач.

Не меньшее значение имеет обувь. Специалисты советуют отказаться от высокого каблука, что провоцирует отечность, застой крови и проблемы с венами, не говоря уже о том, что в закрытой обуви при потоотделении активно размножаются бактерии. Если дресс-код позволяет, надевайте легкие тряпичные босоножки или шлепанцы.

Не менее важный совет: свести макияж к минимуму – чем больше краски на лице, тем тяжелее дышать коже. А пудра или тональный крем могут вызвать сильнейшее раздражение и даже образование мелких прыщиков.

Всегда имейте под рукой воду

Чем жарче в помещении, тем быстрее организм теряет влагу, порой это даже сложно вовремя заметить.

«Обезвоживание не только плохо сказывается на работе внутренних органов, но и может стать причиной тромбообразования, оно также напрямую влияет на работу мозга и тонус организма. Идеальная норма – 2,5-3 литра в сутки в сильную жару. Пить больше может быть опасно при наличии проблем с почками, так как они могут просто не обработать такой объем поступающей жидкости, ведь часть влаги организм получает с продуктами, фруктами и другими напитками», — отметила врач.

В жару важно не просто больше пить, но больше пить правильных напитков. Потому стоит отказаться, по крайней мере, до наступления вечера, от чая и кофе, сладких напитков и тем более алкоголя.

«Легче переносить повышенные температуру и утолить жажду поможет напиток из прохладной минеральной воды и сока цитрусовых. При сильном потоотделении рекомендуется добавлять в минеральную воду несколько капель свежевыжатого сока лимона.

Крайне полезный в жару напиток — айран (тан), который не только утоляет жажду, но и голод. В нем содержится много белков, витамины, полезные микроорганизмы, к тому же он активно стимулирует пищеварение. Только помните, что запивать им еду нельзя, это отдельный продукт», — говорит врач.