закрыть
1 июля 2019, понедельник, 16:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Врачи посоветовали напитки для жаркой погоды

1
  • 1.07.2019, 15:14
  • 1,207

Они помогут сберечь хорошее самочувствие.

Справиться с неприятными симптомами, возникающими в связи с жаркой и душной погодой, могут помогать правильно подобранные напитки, пишет healthinfo.ua.

Врач Виктория Савицкая рассказала о том, какие напитки помогут сберечь хорошее самочувствие, несмотря на душный кабинет и некомфортную погоду.

Вода. По словам врача, в жаркую душную погоду пить воду нужно небольшими порциями постоянно в течение всего дня, не дожидаясь появления чувства жажды. Савицкая отметила, что если на рабочем месте ощущаются сильные усталость и сонливость, хотя не прошло даже половины рабочего дня, скорей всего, организму не хватает воды. Недостаток воды напрямую влияет на работу мозга и тонус организма, подчеркнула врач.

Соки и соль. В жару, считает Савицкая, лучше отказаться от чая и кофе, сладких напитков, алкоголя. Она посоветовала употреблять напитки на основе минеральной воды и фруктовых соков.

Вот что, в частности, сказала врач: микс из прохладной минеральной воды с соком из цитрусовых избавляет от головокружения; минеральную воду с добавлением нескольких капель свежевыжатого лимона полезно употреблять тем, кто сильно потеет в жару;

для стимулирования отсевающего аппетита, можно добавить в стакан обычной воды шепотку соли.

Айран. Специалист констатировала, что в жару употребление айрана утоляет не только жажду, но и голод. Этот напиток содержит много белков, а также витамины и микроорганизмы, стимулирующие пищеварение. Его потребление отлично восполняет потерю полезных веществ в жару из-за потоотделения.

Морсы и зеленый чай. Несладкие морсы из свежих ягод и охлажденный зеленый чай могут дать ощущение бодрости сразу на несколько часов.


популярное за неделю

Мнение

Ставка слишком велика
Ставка слишком велика Владимир Халип
Видали таких докторов?
Видали таких докторов? Антон Орехъ
Очень хочется другого глобуса
Очень хочется другого глобуса Ирина Халип
В глазах людей читается надежда
В глазах людей читается надежда Николай Статкевич