Абитуриентам начали выдавать сертификаты ЦТ
- 10.07.2019, 14:07
Где их получать и когда нести в вузы?
Абитуриенты, которые писали ЦТ в основные дни, с 10 июля могут идти за сертификатами. Тем, кто воспользовался резервным днем, придется подождать до 13 июля, сообщает tut.by. Забрать данные с результатом можно в пунктах тестирования, где парни и девушки сдавали тесты.
Важно!
Результаты тестирования в этом году заметно подросли. А вот пороговые баллы оказались невысокими. Посмотреть их можно здесь. Но забрать сертификат — не значит сразу поступить. По словам Юрия Миксюка, директора РИКЗ, процент абитуриентов, которые набрали 70−75 баллов и выше, в 2019-м практически тот же, что и в 2018-м. Поэтому конкуренция среди этих абитуриентов будет та же, что и год назад. А вот ребят со средними баллами в эту вступительную кампанию стало больше. Им как раз и придется серьезно конкурировать между собой.
Какие документы нужны, чтобы забрать сертификат?
• документ, удостоверяющий личность,
• пропуск с отметкой «Тестирование прошел».
Если пропуск потерялся, абитуриент подает заявление на выдачу ему сертификата без предъявления пропуска.
Может ли кто-то другой получить сертификат за абитуриента?
Да. Если по уважительной причине у абитуриента не получается прийти за сертификатом, вместо него это могут сделать:
- законные представители несовершеннолетних. Для этого им придется предоставить документ, удостоверяющий личность, а также подтверждающий статус законного представителя. Кроме того, при себе необходимо иметь заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.
- представители абитуриентов, которые действуют на основании доверенности, заверенной нотариально или уполномоченным должностным лицом. Чтобы получить сертификат, им нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, а также заверенные нотариально копии документа, удостоверяющего личность абитуриента.
Когда вузы начинают принимать документы?
Сроки приема документов от абитуриентов-2019:
- с 12 по 17 июля — от абитуриентов, поступающих в вузы на бюджет, а также от тех, кто поступает на платное, но должен сдать внутренние вступительные испытания в вузе;
- с 15 ноября по 5 декабря — для поступающих на заочную форму образования в вузы сельскохозяйственного профиля на бюджет и на платное.
Абитуриенты, которые поступают на платное и не сдают вступительные испытания, подают документы:
- с 12 по 31 июля — в Академию МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС;
- с 12 июля по 2 августа — в Белорусскую государственную академию искусств, Белорусскую государственную академию музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств;
- с 12 июля по 4 августа — в иные вузы.
Выпускники профильных классов педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, будут подавать документы с 12 по 14 июля.
Когда сдавать экзамены при поступлении?
Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:
- с 18 по 21 июля — в университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- с 18 по 26 июля — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
- с 18 по 24 июля — в иных вузах;
в вузах сельскохозяйственного профиля — с 18 по 25 июля (очная форма) и с 6 - по 15 декабря (заочная форма).
Когда пройдет зачисление на бюджет?
Зачислять на бесплатное абитуриентов-2019 будут:
- по 24 июля — в военной академии, Институте пограничной службы, Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- по 28 июля — в иных государственных вузах (кроме заочной формы);
- по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.
Когда пройдет зачисление на платное?
Попасть на платное абитуриенты-2019 смогут:
- по 2 августа — в Академии Министерства внутренних дел, Могилевском институте Министерства внутренних дел, университете гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям;
- по 3 августа — в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;
- по 6 августа — в других вузах (кроме заочной формы получения образования в вузы сельскохозяйственного профиля);
- по 20 декабря — на заочной форме получения образования в вузах сельскохозяйственного профиля.