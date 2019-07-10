Футболист Cергей Корниленко завершил карьеру 10.07.2019, 18:14

Cергей Корниленко

Белорусский форвард войдет в тренерский штаб российского клуба «Крылья Советов».

36-летний белорусский форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко принял решение завершить карьеру.

«Сергей Корниленко завершил карьеру футболиста. Такое решение связано с травмой, которую нападающий получил в концовке прошлого сезона», – сообщил председатель совета директоров футбольного клуба из российской Самары «Крылья Советов» Александр Фетисов, пишет «Трибуна».

Напомним, что Корниленко – наряду с Андреем Карякой – лучший бомбардир в истории «Крыльев». С клубом он не прощается. По словам Фетисова, легендарный форвард должен войти в состав тренерского штаба «КС». На какой должности – этот вопрос сейчас решается.

Корниленко провел восемь сезонов в «Крыльях Советов». Он также играл за «Зенит», «Томь», «Рубин», «Блэкпул», киевское и минское «Динамо» и ряд белорусских клубов.

За сборную Беларуси он играл с 2003 по 2017 год и забил 17 голов в 78 матчах.