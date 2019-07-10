В Японии продали гроздь винограда за $11 тысяч 3 10.07.2019, 18:33

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Иллюстрационное фото

Редкий сорт ценится за высокое содержание сахара и низкую кислотность.

В Японии на аукционе в городе Канадзаве была продана гроздь винограда редкого сорта за 11 тысяч долларов, пишет «Вокруг света».

Виноград сорта «Римский рубин» был куплен управляющим сетью отелей с горячими источниками Такаси Хосокава, располагающимися в префектура Исикава. Новый владелец таким образом решил отпраздновать с клиентами первый аукцион новой эры, которая началась в мае 2019 года со дня коронации императора Нарухито.

По словам аукционистов, это была самая дорогая гроздь винограда с 24 ягодами с момента появления сорта. Как сообщал «Вокруг Света. Украина», в кисти винограда, которая стала предыдущим рекордсменом, было 30 ягод.

Cорт винограда был выведен в Исикаве в 2008 году и с тех пор пользуется большой популярностью. Он продается маленькими количествами, чтобы поддерживать спрос и эксклюзивность. В этом году планируется продать около 26 тыс. гроздей, правда, не все будут иметь такую рекордную цену.

В Японии дорогие фрукты, ценимые за вкус и внешний вид, являются предметом роскоши, которые покупаются в качестве подарков или в рекламных целях.