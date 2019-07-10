закрыть
10 июля 2019, среда, 20:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Какой украинцы видят парламентскую коалицию в Верховной Раде

1
  • 10.07.2019, 18:52
  • 1,088

Электоральные предпочтения людей разного возраста разделились.

В Украине молодежь и люди среднего возраста отдают предпочтение коалиции "Слуга народа" с "Голосом", респонденты старше 51 года хотели бы видеть в коалиции "Батькивщину" или "Силу и честь".

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", сообщает сеnsor.net.

Опрошенные хотели бы видеть в будущей парламентской коалиции со "Слугой народа" следующие политические силы: "Голос" - 24%, ВО "Батькивщина" - 20%, "Сила и честь" - 18%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17 %, "Гражданская позиция" - 10%, "Украинская стратегия Гройсмана" - 7%, "Европейская солидарность" - 7%, "Оппозиционный блок" - 7%, Радикальная партия - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Другую партию хотели бы видеть 5%, одну из вышеупомянутых - 8%, затруднились ответить - 17%.

Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу Международного республиканского института по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 12 по 23 июня методом личного интервью дома у респондента. Всего было опрошено 2400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Допустимая погрешность не превышает 2%. Источник:


популярное за неделю

Мнение

«Праздник» требовал жертв
«Праздник» требовал жертв Валерий Карбалевич
Братский враг
Братский враг Дмитрий Растаев
От Лукашенко нужно прятать даже спички
От Лукашенко нужно прятать даже спички Ирина Халип
Исследователи дна
Исследователи дна Виктор Шендерович