В Антарктиде нашли ледник, от которого зависит судьба человечества 4 11.07.2019, 10:15

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Фото: NASA

NASA обратило внимание на ледник размером со штат Флорида.

Ученые заметили, что огромный ледник на западе Антарктиды тает быстрее, чем когда-либо до этого. Каждый год он теряет около 800 метров льда.

Пару месяцев назад группа исследователей из Университета Лидса обнаружила, что ледяной покров Антарктиды местами стал тоньше на 122 метра. На этот раз ученые из NASA установили, что огромный ледник, размером со штат Флорида, на западе Антарктиды тает быстрее, чем когда-либо до этого.

Как пишет Science Alert, теряя 800 метров льда каждый год, ледник Туэйтса отвечает за 4% от глобального повышения уровня моря. Ранее считалось, что в 1980-х Антарктида теряла 40 млрд тонн льда ежегодно, а за последние 10 лет это число выросло к 252 млрд тонн каждый год.

Согласно недавним подсчетам, за последние шесть лет уровень таяния пяти больших ледников в Антарктиде увеличился вдвое, что делает ледник Туэйтса бомбой замедленного действия.

«После достижения определенной точки, ледник Туэйтса может потерять весь лед за 150 лет. Это увеличит глобальный уровень моря на 50 сантиметров», — говорит автор исследования из NASA Хелен Серуосси.

Ученые считают, что ледник представляет огромный риск для необратимых климатических изменений на Земле, и если он перейдет определенную точку — ничего не сможет остановить уровень его таяния, даже снижение роста температуры на планете.

Напомним, вместе с ледяным покровом Гренландии, ледники Антарктиды составляют около 99% пресной воды на Земле, которая хранится в льдах, размером до трех километров. Но, из-за парникового эффекта, вода в мировом океане нагревается, заставляя ледники таять гораздо быстрее.