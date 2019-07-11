В Москве прошла массовая акция крымских татар 1 11.07.2019, 14:31

Фото: Lutfiye Zudiyeva / Facebook

Митингующие требовали прекратить репрессии в Крыму.

Сегодня у здания Верховного суда РФ с Москве были задержаны более 50 крымских татар, которые участвовали в акции в поддержку активистов бахчисарайской группы "Хизб ут-Тахрир", осужденных в РФ, сообщает gordonua.com.

Фото: Роман Цимбалюк / УНИАН

"Верховный суд РФ рассматривает апелляционную жалобу на приговор Северо-Кавказского военного окружного суда по делу Хизб ут-Тахрир (первая Бахчисарайская группа). Энвера Мамутова суд приговорил к 17 годам лишения свободы, Абильтарова Рустема, Абсеитова Зеври и Меметова Ремзи к девяти годам заключения каждого. У здания суда собралось несколько десятков активистов, все они были задержаны после проведения акции в поддержку подсудимых и против преследования мусульман в Крыму", – написал на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк.

По его словам, крымских татар завели в два автобуса, в каждом около 30 человек. Везут в Мещанский и Басманный отделения полиции.

Активисты находились под зданием суда с плакатами "Наши дети не террористы", "Прекратите репрессии в Крыму".

"Хизб ут-Тахрир" – международная исламская политическая организация, призывающая к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающая террористические методы борьбы. Россия признала организацию террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена. В рамках украинского законодательства "Хизб ут-Тахрир" является легальной организацией. В странах Западной Европы и Северной Америки она также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Активистов бахчисарайской группы Северо-Кавказский окружной военный суд осудил в декабре 2018 года.