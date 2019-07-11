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Кто ответит за «кровавый салют» 3 июля?

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  • 11.07.2019, 15:17
Фото: Дмитрий Молокович

У белорусов возникают закономерные вопросы.

Глава Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что задержанные по делу о взрывах на салюте 3 июля россияне заключены под стражу и обвинение будем им предъявлено в 10-дневный срок.

«Белгазета» поинтересовалась, кото считают ответственными за трагедию в Минску представители белорусской общественности.

Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине):

- В первую очередь ответственность ложится на Министерство обороны. Оно закупало фейерверки, должно было проверять качество зарядов, есть ответственные за подготовку залпов, ответственные за меры безопасности. При такой трагедии наступает политическая ответственность: любой министр обороны (без фамилий) должен сам подать в отставку.

Очевидно, что предпринятые меры безопасности были явно недостаточными. Почему люди оказались в зоне поражения? Следственный комитет не спешит возбуждать уголовное дело в отношении белорусских должностных лиц, в чьих действиях можно усмотреть халатность, а взяты под арест обыкновенные «стрелочники»: два инженера из России, которые сопровождали груз.

Только в мае отмечали 20-летие трагедии на Немиге - никто никаких уроков не извлек. Любое массовое мероприятие, особенно в городских условиях, должно быть на 110% отработано на предмет мер безопасности граждан. Как бывший афганец отмечу, что пограничники очень тщательно относились ко всем деталям, поэтому и несли минимальные потери среди личного состава. В любом массовом мероприятии, где присутствует оружие, нужно обеспечить максимальные меры безопасности. А в принципе, вообще пора заканчивать праздники города с обстрелами и перестрелами - весь асфальт в Минске разбит.

Я не надеюсь, что власти перенесут парады-салюты за пределы Минска. Если бы людей услышали, власть уже принесла бы официальные извинения за гибель человека и причиненный городу ущерб - но ни министр обороны, ни глава президентской администрации, ни Лукашенко этого не сделали. Сплошное замалчивание. Будь адекватное расследование - под арест должны пойти должностные лица Министерства обороны. А схему закупки фейерверков вообще следует изучить на предмет коррупционной составляющей.

Мечислав Гриб, председатель Верховного Совета 12-го созыва:

- Виноватым окажется тот, кто организовывал салют. Организатор обязан отвечать за все. Людям до лампочки, кто делал фейерверки, кто поставлял, из каких мортир они запускались, кто отвечал - людям все равно, потому что власть, проводящая мероприятие, гарантировала им безопасность. И свои гарантии не исполнила. А кого назначат стрелочником - вопрос второстепенный.

Если водитель автомобиля государственного предприятия совершает ДТП (ранит человека или нанесет имущественный ущерб), то в первую очередь отвечать будет не водитель автомобиля, а собственник транспорта, т.е. государство. И только потом предприятие имеет право обратиться с иском о возмещении ущерба к водителю. Для людей разницы нет, в их глазах виноват организатор - кто бы это ни был: власть, Министерство обороны, МВД.

Политические последствия? Они могут наступить сегодня, могут - завтра, могут - по поводу и без повода. В Беларуси никто никому ничего не объясняет, что происходит, почему и зачем. Сложно прогнозировать реакцию властей, потому что законодательство не регламентирует действия руководства в подобных ситуациях. Как государство захочет - так и отреагирует, ни с кем советоваться не станет.

Государству следовало бы уже сделать выводы из терактов в День независимости 2008г., из трагедии в День независимости 2019г. Очевидно, что салют виден издалека - главные события происходят высоко в небе. Сейчас людям запрещено находиться в радиусе 500 метров от салюта, так почему бы не отодвинуть их на километр, на полтора километра - взрывы салюта в небе все равно будут видны. Зато люди были бы целы.

В интернете собирают подписи за вынос салютов, парадов за пределы Минска. К этой инициативе следовало бы прислушаться: не только гибнут люди, но и наносится серьезный ущерб самому городу (перекрывают движение, создают массу проблем для водителей, уничтожают асфальт, практика свидетельствует, что тяжелая техника может привести к серьезной трагедии). А за городом - пожалуйста, риски сводятся к минимуму.

Так должно быть. Но властям и в городе трудно собрать достаточное количество народа, а за городом это станет еще труднее. Уверен, власти не пойдут на такой шаг. Посмотрите, что и кому они показывают на параде: старую советскую технику на фоне современной российской. Возникает законный вопрос: что и кому мы демонстрируем? На это надо тратить государственные деньги? К сожалению, у нас никто не спрашивает…


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