Брестчане потроллили чиновников и предложили им установить памятник бюрократу 11.07.2019, 20:49

Властям пришлось придумывать отмазку.

Обращение направил в Брестский горисполком правозащитник Роман Кисляк. Он считает, что это будет уникальный арт-объект для туристов, а брестчанам даст возможность выплеснуть негатив на бюрократа, пишет «Салiдарнасць».

Роман Кисляк предложил установить композицию «Бюрократ и человек» на улице Гоголя в Бресте. Он отметил, что изготовление и установка арт-объекта будут произведены за счет средств брестчан, поддержавших данную идею.

Брестский горисполком не одобрил предложение. В письме от 9 июля за подписью первого замглавы исполкома Кравчука отмечается, что на литературной аллее фонарей находится значительное количество скульптурных композиций.

По словам чиновника, в Брестский горисполком поступают предложения об установке новых арт-объектов на улице Гоголя. Власти их не поддерживают, чтобы не перенасыщать ее скульптурными композициями. Поэтому установку скульптуры бюрократа чиновники сочли нецелесообразной.

Роман Кисляк не собирается отказываться от идеи и готовит новое предложение властям — установить арт-объект на набережной.

— Там много свободного места, — сказал правозащитник. — Она не перенасыщена скульптурами.

Вот как автор идеи описывает композицию: «Из ушей бюрократа будут торчать пробки, что символизирует нежелание слушать простого человека. Скульптура бюрократа будет повернута к другим скульптурам данной композиции спиной, что будет символизировать махровый бюрократизм и соответствующее отношение к людям.

Скульптура бюрократа будет без лица, чтобы исключить случайное совпадение с действующими чиновниками, так как образ бюрократа собирательный. Над бюрократом будет на штативе поднят фонарь в обрамлении надписи «проблемы людей» — это будет символизировать, что бюрократу проблемы людей «до фонаря».

Напротив скульптуры «бюрократа» со стороны его спины будет установлена скамейка, на которой в сидячем положении будет размещена скульптура маленького человека, столкнувшегося с бюрократизмом. На скамейку смогут присесть люди: жители города Бреста и его гости, посидеть и почувствовать себя рядом с бюрократом».

Роман Кисляк уверен, что благодаря скульптурной композиции снизится количество дел в судах по статье «Оскорбление должностных лиц»:

— Люди смогут «вылить» негативные эмоции на «бюрократа. У арт-объекта будет психотерапевтический эффект.

Кроме того, считает автор идеи, скульптура повысит туристическую привлекательность Бреста, поскольку в Беларуси и в соседних странах нет скульптурных композиций на тему бюрократизма.