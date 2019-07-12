Фотофакт: Стартовал прием документов в белорусские вузы 2 12.07.2019, 16:40

Этот этап вступительной кампании продлится до 17 июля.

В пятницу стартовал прием документов от абитуриентов. Продлится этот этап вступительной кампании по 17 июля, пишет nn.by.

На платное обучение документы будут принимать по 4 августа. Несколько иная система действует в вузах для силовиков и на творческих специальностях.

Всего в 2019 году в вузы планируется принять 54,7 тыс. человек, что на 1 процент больше плана приема прошлого года. Из них на платное — 28,2 тыс.