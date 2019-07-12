Прижилось ли бы в Беларуси чешское приложение для сбора бесплатных урожаев? 1 12.07.2019, 20:51

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Белорусам бы этот опыт тоже пригодился, но есть одно «но».

Любовь к халяве – черта общечеловеческая. Она у homo, можно сказать, в ДНК, и никакой sapiens этого не отменит. Что, в общем, не удивительно: в незапамятные времена, когда наш предок лазал по деревьям, помогая себе не только лапами, но и хвостом, его окружала, в основном, развесистая халява – хочешь банан, срывай банан, хочешь яблоко, срывай яблоко. И никаких тебе ценников, никаких кредиток, пишет «Салiдарнасць».

Поскольку мы, приматы, по своей пищевой стратегии не хищники, не травоядные и даже не падальщики, а собиратели, такое положение дел наших предков устраивало. Не палка в руках, а именно халява, то есть избыток времени, свободного от борьбы за выживание, позволила им на досуге отрастить себе мозги до размеров человека разумного.

Воды с тех пор утекло немало, и халявы в природе значительно поубавилось – за каждое яблоко теперь нужно платить, не говоря уж о всяких бананах – но любовь к ней у разумного человека никуда не исчезла. На то он и разумный.

А еще разумные люди помогают друг другу в поисках халявы. Как это делают, например, чешские энтузиасты, разработавшие проект «За фруктами», построенный на принципе обмена полезной информацией. Каждый пользователь сайта na-ovoce.cz может отметить на карте место, где в свободном доступе растут плодовые деревья и плодово-ягодные кустарники. Например, одинокая яблоня в черте города, или целый сад за которым никто не ухаживает.

К примеру, сейчас в самом разгаре сезон вишни и черешни – прекрасное время для любителей этих сладких ягод. Но немногие знают, что в одной только Праге есть 59 принадлежащих городу фруктовых садов, где каждый желающий совершенно бесплатно может собирать не только черешню, но и другие вкусные ягоды и плоды.

Кроме того, существуют десятки мест с отдельно растущими деревьями, где также вполне законно можно лакомиться плодами и ягодами. И все эти места обозначены на интерактивной карте.

Для удобства пользователей на сайте предусмотрен фильтр, позволяющий выводить на карту метки – указатели мест, где растут конкретные ягоды или фрукты. Для этого нужно перейти по ссылке и в правом углу экрана выбрать одну из категорий – Stromy (деревья), Keře (кустарники), Bylinky (травы) или Ořechy (орехи) – в каждой из которых указано несколько видов. Например, в категории «деревья» есть вишни, черешни, яблоки и т.д.

По клику на нужную строчку отобразится информация с адресом и точными GPS-координатами. Если вы кликнули на строчку «черешня», на карте появятся метки с местами, где можно бесплатно собирать черешню. Сервис работает абсолютно бесплатно и охватывает не только Прагу, но и другие регионы Чехии.

Не то, чтобы у чехов не было денег, на покупку ягод и фруктов в магазинах – наоборот, чехи очень зажиточные люди – просто одно дело купить ягоду в магазине, и совсем другое сорвать самому, удовлетворив при этом древний инстинкт собирателя и не менее древнюю любовь к халяве. К тому же некоторые дикорастущие деревья и кустарники являют собой уникальные сорта, которые не встретишь в магазинах.

«Умно управляемые сады обладают огромным положительным потенциалом. Он может служить источником свободно доступного фрукта интересных и полузабытых сортов, а также естественным местом для отдыха», – подчеркивают разработчики проекта.

А что у нас?

Белорусы не так зажиточны, как чехи, и слишком частое лакомство покупными фруктами может пробить серьезную брешь в их бюджете. Поэтому в нашей стране сайт «За фруктами» был бы еще более актуален, чем в Чехии. Ведь бесхозных садов у нас тоже хватает.

Есть лишь одна опасность – получив информацию о халяве, наши соотечественники ринутся туда толпами, и садам очень быстро наступит кирдык.