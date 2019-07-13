Внешняя торговля сигнализирует о серьезных проблемах 13.07.2019, 11:36

На этой неделе появились более подробные данные о внешней торговле, чем были в начале месяца.

Нацбанк Беларуси публикует данные о внешней торговле по методике платежного баланса. НБРБ приводит к общему знаменателю статистику по товарам и услугам, так как Белстат берет цифры по товарам прямо у таможенников с небольшой коррекцией. По оценке Нацбанка, экспорт товаров и услуг за 5 месяцев 2019 года составил 16,4 млрд USD, импорт — 16,3 млрд USD. Положительное сальдо внешней торговли сложилось на сумму 136,7 млн USD, пишут banki24.by.

По сравнению с январем—маем 2018-го размер позитивного сальдо сократился. Годом ранее оно было равно 391,7 млн USD.

Сальдо ухудшилось за счет того, что экспорт товаров и услуг упал к 2018 году на 2,9%, а импорт сократился меньше — на 1,4%. В месячной динамике самые плохие результаты пока что остаются за апрелем.

В этом месяце сальдо торговли товарами и услугами составило минус 390,2 млн USD против минус 19,8 млн USD в апреле-2018. Ухудшение сальдо в апреле связано со скачком импорта. На сегодня апрель является единственным месяцем в 2019 году с ростом импортных операций (на 9,4%). В остальные месяцы импорт сокращался.

За май 2019 года экспорт товаров и услуг уменьшился на 7,4%, импорт — на 7,5%. Это худшая динамика к 2018 году за период, по которому доступны официальные данные. Отсюда проистекает падение ВВП в мае на 0,6% — первое с лета 2018 года.

Сальдо операций с товарами в белорусской экономике независимо от методики подсчета традиционно отрицательно. По итогам 5 месяцев 2019 года негативное сальдо достигло минус 1,353 млрд USD против минус 994,5 млн USD в 2018-м. Экспорт товаров в ценах ФОБ за 5 месяцев сократился на 4,2% до 12,9 млрд USD, импорт — на 1,5% до 14,3 млрд USD.

Опережающее падение экспорта и привело к ухудшению результата в секторе товаров. Относительно 2018 года экспорт товаров в мае 2019-го упал на 9,4%, импорт — на 8,9%.

Оба результата — худшие за 2019 год. Зато сальдо торговли товарами в мае оказалось лучше, чем в апреле — минус 219,5 млн USD против минус 680 млн USD. Торговля услугами, в отличие от сектора товаров, характеризуется позитивным сальдо. Экспорт услуг за 5 месяцев 2019 года вырос на 2,3% до 3,5 млрд USD, а импорт упал на 1,2% до 2 млрд USD. Положительное сальдо составило 1,490 млрд USD против 1,386 млрд USD в 2018-м.

Главным драйвером экспорта услуг из Беларуси являются айтишники. Впрочем, в месячной динамике легко обнаружить ложку с дегтем. В мае импорт услуг в Беларусь вырос впервые за 2019 год (на 2,3%), тогда как экспорт увеличился всего на 0,5%.

Проблемы с белорусским экспортом объясняются поступлением в Беларусь «грязной» нефти из России. В результате Беларусь недопоставила на внешние рынки нефтепродукты, а также снизила транзит жидких углеводородов. Это сильно сказалось на работе транспорта. Кроме того, на объемах внешней торговли Беларуси негативно сказывается общая обстановка в мире — рикошетом бьют санкции и пошлинные войны США с другими государствами.

По данным Белстата, в январе—мае 2019 года экспорт товаров в натуральном выражении уменьшился на 3%, а импорт увеличился на 1%. При этом средние цены экспорта и импорта сократились на 1,1%.

Страдает главный потребитель белорусской продукции — Россия. В 2019 году санкции США и Евросоюза дополнены ужесточением денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики самими россиянами. По оценкам независимых экономистов, в РФ уже 2 квартала подряд наблюдается техническая рецессия — падение реального ВВП. В связи с этим июньская статистика по Беларуси скорее всего будет тревожной.