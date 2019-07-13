Видеофакт: Впервые показан полет на туристическом космолете 1 13.07.2019, 14:42

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Ричард Брэнсон пообещал, что совершит полет на космоплане уже до конца этого года.

Данное видео было сделано во время состоявшегося в феврале этого года испытания суборбитального туристического корабля VSS Unity (SpaceShipTwo). Ролик демонстрирует включение ракетного двигателя космоплана и его подъем к границе атмосферы, пишет rusjev.net.

Во время теста, на борту VSS Unity находилось три человека: пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также Бет Мозес — главный астронавт-инструктор Virgin Galactic.

В ходе полета космоплан развил максимальную скорость 3.04 М (3650 км/ч) и достиг отметки 89.9 км, установив новый рекорд высоты для SpaceShipTwo.

Испытание стало важной вехой, вплотную приблизившей Virgin Galactic к началу регулярных туристических рейсов. После теста глава компании Ричард Брэнсон пообещал, что совершит полет на космоплане уже до конца этого года.