Отпуск 2019: Как легко собрать вещи в путешествие 13.07.2019, 16:58

Несколько простых правил, которые помогут научиться путешествовать налегке.

Путешествие — это всегда получение нового опыта. Вы исследуете неизвестные места, неважно, что это — улицы Нью-Йорка или древняя архитектура в Мачу-Пикчу. Но согласитесь, исследовать куда приятнее, если не нужно тащить на плечах тяжёлый багаж.

Существует много полезных правил, которые помогут вам научиться путешествовать налегке. О некоторых из них рассказали эксперты сайту healthinfo.ua.

1. Два низа на каждые пять дней

Джинсы занимают много места, но вам точно не понадобится свежая пара на каждый день недели. Поэтому следуйте этому правилу: две пары низа на пять дней.

Можно взять один короткий низ (шорты или юбку) и один длинный (джинсы или брюки). Это значит, на 10-дневную поездку нужно взять всего четыре вещи (в зависимости от климатических условий): две пары джинс, шорты или юбки.

Если вы уверены, что в месте назначения будет стиральная машинка, можно сократить это количество.

2. Правило 5-4-3-2-1

Если вы хотите сократить количество вещей, которые нужно взять с собой, начните с этого простого, но очень популярного правила. Согласно правилу 5-4-3-2-1, вот вся одежда, которая нужна вам в поездке:

5 верхних частей (футболки, блузки, кофты).

4 нижних части (джинсы, брюки, шорты).

3 аксессуара (ювелирные украшения, часы, бижутерия, галстук).

2 пары обуви (одна практичная и одна на выход).

1 купальник.

Разумеется, правило нужно использовать гибко. Если вы едете в Ирландию в декабре, купальник вам точно не понадобится, поэтому замените его тёплой курткой. Собираетесь на кубинский остров Аруба? В качестве одного из аксессуаров захватите пляжную накидку.

3. Правило 20/80 для путешествий

Согласно известному принципу Парето, 20% усилий дают 80% результата. Например, в бизнесе 80% успеха происходит от 20% затраченных сил, или 80% прибыли вы получаете благодаря 20% своих клиентов. Зная это, вы сможете сосредоточиться на важных 20% и работать эффективнее.

Принцип Парето может помочь путешественникам при упаковке вещей: 20% вещей, которые вы берёте с собой, могут удовлетворить 80% ваших потребностей.

Подумайте об этом: вам действительно нужно брать отдельную пару обуви под платье, которое вы наденете один раз на ужин? Или как часто вы собираетесь пользоваться запасной батареей?

4. Берите нейтральные вещи

Универсальность — ключ к небольшому количеству вещей в чемодане. Чтобы все ваши майки, футболки, кофты хорошо сочетались с джинсами, шортами и брюками, берите с собой вещи в нейтральной цветовой палитре.

Например, можно выбрать цвета строгой гаммы: серый, чёрный, синий. Их легко комбинировать между собой, к тому же вы не будете всем своим видом кричать «Я турист!» Для тёплого климата можно выбрать светлые нейтральные цвета: кремовый или голубой. Они прекрасно сочетаются друг с другом.

Конечно, не нужно отказываться от ярких цветов совсем. Добавьте яркости с помощью аксессуаров — шарфа, украшений, шляпы.

5. Никогда не берите с собой вещей больше, чем на две недели

Даже если вы собираетесь отсутствовать дома месяц, не забывайте главное правило: вам понадобятся вещи только на две недели.

Не нужно брать с собой столько вещей, чтобы их хватило до конца жизни. Ведь то, что вы берёте с собой, отправляясь в путешествие, — это не главное (если, конечно, эти вещи не помогут вам выжить при катастрофе).

Скорее всего, вы не едете в кемпинг в отдалённое место, где на ближайшие десять километров нет ни одного магазина и ни одной аптеки, поэтому вы не сможете пополнить свои запасы зубной пасты или купить новую пару солнцезащитных очков. А одежду всегда можно постирать.

А если вы всё-таки едете в туристическую поездку на природу, никто и не заметит, что ваша одежда немного испачкалась.