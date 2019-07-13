Как белорусы ездят в Смоленск закупаться дешевой белорусской продукцией 6 13.07.2019, 22:27

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История обычной семьи.

В редакцию kurjer.info обратилась читательница:

- На выходных я ездила с мужем в Смоленск. И знаете, как-то стало обидно за Беларусь, за белорусов. На наши деньги рогачевская сгущенка в Смоленске стоит 1 рубль 80 копеек, а у нас в магазинах — 2,30, а то и дороже.

Гомельские обои — 32 рубля за катушку. У нас такие же — 50 рублей. И так на многие наши товары и продукты…

Конечно, мы ездили закупаться не в обычный магазин в Смоленске, а на большой рынок. Например, легкая китайская летняя обувь для мужа — 6 рублей (у нас на рынке — 10 рублей), копченая скумбрия по 8 рублей (у нас по 16)… В общем, на 10 000 российских рублей (это примерно 320 наших рублей) мы закупили битком багажник продуктов.

Мы уже третий раз так съездили на закупки. Понятно, что на большом рынке все и должно быть дешевле. Но чтобы белорусские товары в соседней стране были дешевле, чем на Родине… Получается, «богатые» белорусы едут к «бедным» россиянам покупать белорусские же продукты. Как-то это несправедливо.