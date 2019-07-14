Компромат для виолончели 1 14.07.2019, 11:44

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Скучно, девочки.

«Предпринимаются весьма агрессивные действия в информационном пространстве. В рамках уже нескрываемых провокационных действий специалисты американских и британских спецслужб фабрикуют фейковую информацию о российском руководстве», — сообщил РИА «Новости» некий военно-дипломатический источник.

По его словам, вот-вот нужно ждать нового Панамагейта, фигурантами которого будут Путин и его окружение. И делается все это для обоснования новых санкций против России, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Интересно, а для чего россиян всякий раз предупреждают о готовящихся информатаках на руководителей России? То Конашенков, «говорящая голова» Минобороны, предостерегал. Теперь неназванный источник?

Россияне вряд ли могут узнать о славных наших вождях государства, партии и народного хозяйства хоть что-то, способное по настоящему шокировать. Про миллиардные дворцы, яхты, самолеты, бизнесы, записанные на жен, детей, любовниц - все давно известно. Символ того, в каком именно месте находится Россия, даже не очередной палаццо главы государственной «Роснефти» в форме буквы «Ж». А беглые офицеры ФСБ, которые не вернулись из командировки на Кавказ после того, как несколько их сослуживцев были арестованы за разбой.

Как говорит президент России, «скучно, девочки». А мы в свою очередь скажем этим самым западным спецслужбам: «Удивите нас!» И предупреждаем: это будет сложно. Россия – это вам не какая-нибудь Исландия. У нас премьеров из-за офшорных разоблачений в отставку не отправляют. У нас за это награждают. Как, например, российскую звезду «Панамагейта», виолончелиста Ролдугина: Путин сделал своего друга юности кавалером ордена Александра Невского.