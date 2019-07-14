Фотофакт: В Париже отмечают День взятия Бастилии 2 14.07.2019, 16:41

Фото: AFP

В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

В Париже 14 июля традиционно отмечается День взятия Бастилии. 14 июля 1789 года ее штурмом началась Великая французская революция.

В центре города на площади Шамп-Элизе прошел военный парад, который открыл президент Эммануэль Макрон, сообщает BBC.

Сторонники движения "желтых жилетов", которые собрались на площади, освистали президента. Полиция заявила, что задержано более 150 человек за участие в незаконной демонстрации, в том числе двое лидеров "желтых жилетов".

Фото: AFP

В параде приняли участие более четырех тысяч военнослужащих.

Фото: AFP

В этом году в своей речи президент обратился к специально приглашенным европейским лидерам с призывом об укреплении военного сотрудничества в рамках Европейского союза.

Фото: AFP

На параде присутствовали Ангела Меркель, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и новый президент Европейского совета Шарль Мишель.

Фото: AFP

Фото: getty images

В 2017 году почетным гостем на Дне Бастилии в Париже был новоизбранный президент Дональд Трамп, однако с тех пор отношения Франции с США сильно охладели.