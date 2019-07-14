Власть паяльника 14.07.2019, 16:57

Заговор состоялся. Взрыв неминуем.

Заговор – точное слово для оценки того, что сделано в России с начала 90-х.

Заговор обокравших страну властей против своего народа,

Заговор – с целью отнять народную свободу, обокрасть людей, сначала «освоив» природные ресурсы, а затем превратить граждан в «новую нефть», пишет Telegram-канал «СерпомПо».

С этой точки зрения, неудивительно новейшее уничтожение даже и не выборов уже, а остатков приличий, — захват и удержание власти в воровской Москве и сходные по смыслу события в «бандитском Петербурге».

Дальновидные власти не стали бы снимать в массовом порядке оппозиционных кандидатов в Москве, не стали бы устраивать издевательство на муниципальных выборах в Петербурге. Учитывая, что чайник народного возмущения кипит все больше, а наличие настоящей оппозиции в органах власти дает людям возможность защищать свои интересы против правящего воровства правовым, мирным способом.

Власти могли бы осторожно двинуться в Москве и Петербурге по пути изменения существующего порядка, который без перемен существовать не может. Правители имели шанс сделать хотя бы символическую попытку, попробовать немного снять напряжение. Потому что приход Соболь, Митрохина, Яшина, Гончарова, Янкаускаса и других в Мосгордуму – не стал бы революцией, но дал людям отдушину, временную передышку. Это был бы полезный эксперимент.

Но наши тупые власти не таковы. Они, взяв в руки паяльник, старательно запаивают носик у чайника, одновременно увеличивая под ним огонь личного обогащения и масссвого народного возмущения.

Заговор состоялся. Взрыв неминуем.